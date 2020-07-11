В Кремле прокомментировали задержание Сергея Фургала

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- Решение о принадлежности того ли иного гражданина - будь то Фургал или еще кто-то - к миру криминала может принять только суд, предъявленные обвинения должны быть доказаны в суде. Без этих доказательств делать какие-то выводы преждевременно. Одних показаний недостаточно, они должны быть доказаны в суде. Сейчас я воздержусь от каких-то оценок в связи с этой ситуацией. Я не считаю себя вправе давать какие-то оценки работы Фургала, - сообщил Дмитрий Песков.



Там временем, политолог Сергей Михеев в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1» заявил, что людям с криминальным прошлым нечего делать в политике. По мнению Михеева, все, кто занимался бизнесом и политикой в 90-е годы, так или иначе, пересекались с преступными группировками и криминалом, пишет Regnum.



Задержание Фургала является сигналом тем, кто имеет такой «багаж» в своей биографии, считает Михеев.



— Идти в политику публичную, идти во власть — означает очень сильно рисковать. Мне кажется, многим стоит задуматься, если есть такие зацепки в прошлом, может, стоит поменять стратегию, умерить амбиции, понять, что государственная служба — не ваше дело, - заявил политолог.



Напомним, что губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан 9 июля по обвинению в организации заказных убийств пятнадцатилетней давности. Показания против главы региона дали его предполагаемые сообщники. Сам фургал вину не признал.