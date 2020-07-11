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11июля
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сегодня, 10:58 0

В Бурейском районе уничтожили 5 гектаров конопли

В Бурейском районе уничтожили 5 гектаров конопли
Фото: http://delovoe.tv/

В селе Николаевка Бурейского района бульдозером и гербицидами уничтожили около пяти гектаров конопли. В операции «Мак – 2020» принимали участие полицейские и представители местной администрации.

Главам поселений Бурейского района, на чьей территории нашли наркосодержащие растения, вынесли предписания об уничтожении зарослей, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

Напомним, что неделей ранее, в Ивановском районе, на территории заброшенной фермы были уничтожены четыре гектара конопли. Растения скосили и сожгли.

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#закон #криминал

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