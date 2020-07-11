В Приамурье ещё два человека скончались от коронавируса

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В Амурской области по состоянию на 10 июля зарегистрировано ещё два летальных исхода от заболевания коронавирусной инфекцией. В целом, с начала пандемии, COVID-19 унёс жизни 22 человек.



С нарастающим итогом в Амурской области выявлено 2019 случаев коронавирусной инфекции. Заболевшие – жители Благовещенска (863 человека), Благовещенского района (52 человека),. Белогорска (47 человек), Белогорского района (2 человека) Тынды (156 человек), Тындинского района (17 человек), Зеи (10 человек), Шимановска (51 человек), Шимановского района (11 человек), Свободного (453 человека), Свободненского района (3 человека), Прогресс (22 человека), Райчихинск (34 человека), Магдагачинского района (49 человек), Завитинского района (3 человека), Ивановского района (25 человек), Бурейского района (3 человека), Серышевского района (47 человек), Константиновского района (5 человека), Сковородинского района (40 человек), Ромненского района (1 человек), Тамбовского района (58 человек), Михайловского района (17 человек), Мазановского района (28 человек), Архаринского района (2 человека), Октябрьского района (9 человек).



917 человек выздоровели.



Общее количество контактных - 1766 человек. На самоизоляции находятся 1753 человека, в изоляторах – 13.