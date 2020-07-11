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11июля
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сегодня, 09:03 3

До осени в Благовещенске отремонтируют восемь километров тротуаров

До осени в Благовещенске отремонтируют восемь километров тротуаров
Фото: благовещенск.рф

В столице Амурской области этим летом отремонтируют почти восемь километров тротуаров. Как сообщает пресс-служба мэрии Благовещенска, обновление идёт в рамках муниципальной программы ремонта улично-дорожной сети и нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Новые тротуары появятся по улице Ленина от Шимановского до Шевченко, также отремонтируют два небольших участка по улицам 50 лет Октября и Островского от Ленина в сторону Зейской, обновят внутриквартальный тротуар от улицы 50 лет Октября до улицы Островского.

В рамках «БКАД» отремонтируют тротуары по улицам Калинина, Воронкова, Зелёной, Загородной. Последним обновят тротуар на улице Пионерской от Амурской до Горького. Все работы закончатся к концу октября.

Уже отремонтирован тротуар по улице 50 лет Октября от Вокзальной до Тенистой. На 90 % завершен ремонт тротуара по улице Трудовой от Зелёной до улицы Строителей. Заканчиваются работы на улице Пушкина между Амурской и Зейской и по улице 50 лет Октября от Северной до Ломоносова. Там уже уложили плитку, осталось установить пешеходное ограждение.

- Работы по улице 50 лет от Ленина в сторону Зейской начнутся 15 июля. Ремонтировать тротуар по улице Ленина от Шевченко со стороны улицы Шимановского начали на прошлой неделе. Там уже частично установлен бортовой камень, было подготовлено основание, производится укладка тротуарной плитки. На улице Зелёной работы практически завершены: осталось установить леерные ограждения, – сообщил представитель подрядчика.

В районе школы-интерната № 8 по улице Перспективной между Трудовой и Шимановского проложат тротуар с нуля. Кроме того, отремонтируют 16 островков безопасности на разделительной полосе по улице Горького на всех перекрестках от Кузнечной до Калинина.

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#городская власть #ЖКХ #транспорт

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Комментарии
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  • Картина маслом

    Картина маслом
    2 часа назад

    Так почему не пишите сколько надо всего отремонтировать тротуаров, 8 км. из 300 км. требующих ремонта, небось не меньше...

  • Демидыч

    Демидыч
    2 часа назад

    на тротуарах много не заработаешь-все силы брошены на дороги

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    зачем снимать плитку которая еще нормальная?????? это же не забор покрасить новым слоем. Кто-то нормально гребёт бабки, филиал от Собянина?

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