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11июля
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сегодня, 08:30 0

В Благовещенске заработали летние веранды

В Благовещенске заработали летние веранды
Фото: благовещенск.рф

С 10 июля в Благовещенске по распоряжению губернатора Василия Орлова открылись летние кафе при стационарных заведениях. По данным управления по развитию потребительского рынка и услуг, удостоверения на размещение сезонных кафе выданы 19 организациям, сообщает пресс-служба мэрии Благовещенска.

Их готовность к работе проверила комиссия совместно со специалистами Роспотребнадзора. Еще четыре заявления от предпринимателей на размещение летних кафе рассматриваются.

Летние кафе должны работать, строго соблюдая меры профилактики. Обслуживать гостей сотрудники должны в масках и в перчатках. До начала рабочего дня у работников будут измерять температуру. Все поверхности летних кафе должны дезинфицироваться каждые два часа. Столы можно размещать на расстоянии не менее полутора метров друг от друга, а посетителям разрешается занимать только половину посадочных мест за столом. У гостей должна быть возможность использовать кожные антисептики. На территории летних кафе запрещается проводить коллективные торжества – свадьбы, семейные и корпоративные праздники.

Напомним, со 2 июля в Благовещенске разрешена работа аттракционов. С 25 июня возобновилась деятельность фитнес-центров, тренажерных залов, клубов, спортивно-досуговых организаций. С 17 июня принимать читателей начали городские библиотеки.

В Благовещенске по-прежнему действуют ограничения на работу детских развивающих центров, кинотеатров и бассейнов.

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#коронавирус #отдых

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