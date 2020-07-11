Амурчанин угрожал бывшей жене ножом

Фото: pixabay.com

Житель Константиновского района отправится в колонию за угрозу убийством. 45-летнему мужчине не понравилось, что его сожительница поздно возвращается домой, сообщает пресс-служба прокуратуры области.



Как установил суд, в октябре 2019 года амурчанин вернулся из мест лишения свободы и начал жить совместно со своей бывшей супругой. В феврале 2020 года, после употребления горячительного, между сожителями рагорелась ссора. В ходе конфликта разъярённый мужчина схватился за нож и пригрозил зарезать возлюбленную.



Суд назначил мужчине один год лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Амурчанина взяли под стражу в зале суда.



Приговор не вступил в законную силу.