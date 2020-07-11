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11июля
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Амурчанин угрожал бывшей жене ножом

Амурчанин угрожал бывшей жене ножом
Фото: pixabay.com

Житель Константиновского района отправится в колонию за угрозу убийством. 45-летнему мужчине не понравилось, что его сожительница поздно возвращается домой, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Как установил суд, в октябре 2019 года амурчанин вернулся из мест лишения свободы и начал жить совместно со своей бывшей супругой. В феврале 2020 года, после употребления горячительного, между сожителями рагорелась ссора. В ходе конфликта разъярённый мужчина схватился за нож и пригрозил зарезать возлюбленную.

Суд назначил мужчине один год лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Амурчанина взяли под стражу в зале суда.

Приговор не вступил в законную силу.

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#криминал #происшествия

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