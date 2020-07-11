Выбор читателей за 10 июля
Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей пятницы, 10 июля.
«У нас первая потеря»: скончался врач скорой помощи Благовещенска, заразившийся COVID-19
В Благовещенске скончался врач станции скорой медицинской помощи. Андрей Котенков — кардиолог реанимационной бригады умер в возрасте 58 лет. Об этом в своём Инстаграм-аккаунте сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.
Амурскую область накроет жара до +37 градусов
По сообщению амурского Гидрометцентра, с 11 по 17 июля на территории Амурской области ожидается жаркая погода с дневными температурами +28…+33°. Местами по северо-западным районам воздух прогреется до +37°.
Губернатор Хабаровского края Фургал не признает вину во вменяемых ему преступлениях
Задержанный губернатор Хабаровского края Сергей Фургал отказывается признавать вину. Такое заявление он сделал посетившим его в ИВС членам Общественной наблюдательной комиссии, пишут РИА «Новости».
Количество заражённых COVID-19 в Приамурье превысило две тысячи человек
В Амурской области лабораторно подтверждено 44 новых случая коронавирусной инфекции. Таким образом, по данным регионального правительства, с нарастающим итогом в Приамурье выявлено 2019 случаев заражения COVID-19.
Просмотров всего: 9