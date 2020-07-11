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Выбор читателей за 10 июля

Выбор читателей за 10 июля

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей пятницы, 10 июля.

«У нас первая потеря»: скончался врач скорой помощи Благовещенска, заразившийся COVID-19

В Благовещенске скончался врач станции скорой медицинской помощи. Андрей Котенков — кардиолог реанимационной бригады умер в возрасте 58 лет. Об этом в своём Инстаграм-аккаунте сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.

Амурскую область накроет жара до +37 градусов

По сообщению амурского Гидрометцентра, с 11 по 17 июля на территории Амурской области ожидается жаркая погода с дневными температурами +28…+33°. Местами по северо-западным районам воздух прогреется до +37°.

Губернатор Хабаровского края Фургал не признает вину во вменяемых ему преступлениях

Задержанный губернатор Хабаровского края Сергей Фургал отказывается признавать вину. Такое заявление он сделал посетившим его в ИВС членам Общественной наблюдательной комиссии, пишут РИА «Новости».

Количество заражённых COVID-19 в Приамурье превысило две тысячи человек

В Амурской области лабораторно подтверждено 44 новых случая коронавирусной инфекции. Таким образом, по данным регионального правительства, с нарастающим итогом в Приамурье выявлено 2019 случаев заражения COVID-19.

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#Обзор #интернет #СМИ

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