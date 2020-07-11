Астрологический прогноз на 11 июля: у Раков возможны финансовые трудности, а у Водолеев во всех отношениях удачный день

Восход Солнца: 04:32

Заход Солнца: 20:38

Солнце в Раке.

Овен. Крайне неблагоприятный день. Судьба готовит вам очередные неприятные сюрпризы. Вероятно, вам предстоят проблемы в сфере профессиональной деятельности: конфликты с руководством или с коллегами, которые закончатся не в вашу пользу. Вам придется делать неприятный выбор между гордостью и необходимостью идти на компромисс. Не исключено, что ваше положение в коллективе изменится. День получения информации, день общения, обретения свободы. Сегодня у Овнов-мужчин возможно начало новых романтических отношений или приятное продолжение старых. Предпраздничная суета несколько осложнит отношения с родственниками или друзьями, однако ваша коммуникабельность поможет уладить все недоразумения. Постарайтесь в этот день воздержаться от всего, что может нанести вред организму, особенно от спиртных напитков.

Телец. В этот день велика вероятность семейной ссоры, трудноразрешимые противоречия. Нужно постараться аккуратно распутать этот клубок, не порвав ни единой ниточки. Личная жизнь не может долго оставаться такой. За днями испытаний снова будет много счастливых дней. Обратите особое внимание на своих детей, их успехи, здоровье, интересы. Благоприятный день. Вероятно, вас ожидает скорое повышение по службе. Однако не беритесь за те дела, в которых вы некомпетентны, избегайте экспериментов, действуйте только проверенными способами. В противном случае вы рискуете попасть в неловкое положение или стать причиной очередного конфликта. У мужчин-Тельцов легкомыслие и ветреность повлекут за собой неприятности: возникнет выбор между романтическим увлечением и домашними обязанностями.

Близнецы. Гармоничный день, который откроет перед вами широкие возможности для активного отдыха, творчества и самовыражения. Вас будет отличать уравновешенность, умение следовать традициям и общепринятым нормам. Смело беритесь за любое дело, так как везде вы сможете преуспеть и добиться успехов. Прекрасный день для любви и романтических приключений. В результате вы испытаете обновление чувств, вплоть до влюбленности. День может быть полон разного рода неожиданностей. Ваши активность, ответственность и энтузиазм могут создать благоприятные условия для укрепления материального благосостояния — главное, не упустить свой шанс. Снов следует остерегаться, а увиденное держать в тайне.

Рак. Вероятны финансовые трудности, ограбления, потеря ценной вещи. Раки-мужчины будут испытывать дискомфорт и раздражительность.Вам придется выбирать между общением в коллективе единомышленников и друзей или уединением. Отбросьте все сомнения и позвольте чувству уверенности полностью овладеть вами. Хороший день для путешествий, пеших прогулок. Благоприятный день для начала нового дела или установления новых отношений с партнерами. Ваш жизненный потенциал находится на высоком уровне. Нестандартный подход к привычным обязанностям, порядочность и ответственность в отношениях с партнерами станет залогом будущих успехов.

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Лев. Серьезные помехи в работе, козни недоброжелателей или собственные ошибки затруднят продвижение к цели. В любовных отношениях намечается некоторый подъем, однако неожиданное известие заставит на некоторое время забыть о любовных приключениях. Остерегайтесь травмы из-за беспечности. Сегодня Лев будет склонен судить обо всем чересчур безапелляционно и резко. Это скажется и на решениях, которые он примет, и на взаимоотношениях с окружающими.

Дева. Используйте для достижения целей только честные пути, обман и подтасовки рано или поздно станут общеизвестными. Сегодня постарайтесь избегать обещаний, клятв и ненужных разговоров, потому что сейчас они ни к чему, кроме взаимного раздражения, не приведут. Накопившиеся проблемы могут занять всю первую половину дня. Для достижения успехов в любой деятельности вам необходима способность претворять идеи в жизнь, острый ум, высокий интеллектуальный потенциал, решительность. В этом случае, двигаясь к намеченной цели, вы сможете выдержать большие испытания.

Весы. День отмечен снижением жизненных сил, разочарованиями в близких людях или в профессиональной деятельности. Возрастает вероятность ошибок в работе и некорректного поведения в общении с окружающими. Поэтому не следует проявлять активность в любых сферах деятельности. Необходимо обращать внимание на дурные знаки и предзнаменования. Не исключено, что сегодня вы попадете в немилость к руководству или к коллегам, и только находчивость и предусмотрительность помогут исправить ситуацию. Избегайте скоплений народа и темноты.

Скорпион. Отличный момент для командировок с научной целью, учебных мероприятий, собраний. Хорошо сложится работа с документами, успешен литературный труд. Скорее всего, вы будете заниматься малоприятной работой, не исключено, что проблемы появятся из-за каких-то событий прошлого.

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Стрелец. День благоприятный для восстановления старых связей и утраченного взаимопонимания. Сегодня вы почувствуете уравновешенность и покой. Не стоит строить далеко идущих планов, нельзя проявлять высокомерие, отказывать в помощи окружающим. Мужчины должны уделить побольше внимания своим женщинам — матери, жене, дочери, сестре. День символизирует переход на новый уровень развития. Благоприятно начинать новые дела, заключать договоры, сделки. В работе может быть успех независимо от рода деятельности.

Козерог. Сегодня у Козерогов повысится раздражительность и нервозность. Не вступайте в споры с начальством и в конфликты с сослуживцами. Звезды по-прежнему расположены неблагоприятно, они указывают на опасность для вашего здоровья. Избегайте тяжелой физической работы - возможны травмы или обострения хронических заболеваний. Сократите общение, особенно с малознакомыми людьми. Вероятны серьезные затруднения в новых делах или переосмысление намеченных целей. Суетливость или большой объем работы может значительно снизить ваш жизненный тонус.

Водолей. Во всех отношениях удачный день. Настроение будет приподнятым, и даже мелкие ссоры не омрачат его. Но трудиться придется больше обычного, в результате ваши старания будут замечены и вознаграждены. Во второй половине дня возможно легкое недомогание. Будьте внимательны к себе. Обычные хлопоты будут сочетаться с романтическим настроением и ожиданием перемен. Вы сможете с успехом завершить все дела, так как волна вдохновения будет способствовать этому. Велика вероятность встречи с друзьями, которых давно не видели.

Рыбы. Сегодня вы можете почувствовать потребность в отдыхе, хотя вряд ли вам удастся расслабиться. Вероятны события или известия, которые благотворно скажутся на вашем настроении и самочувствии. Умиротворенное состояние будет содействовать укреплению в семье и в отношениях с избранниками. Вечер этого дня посвятите детям. Вероятно неприятное известие, которое заставит вас изменить намеченные планы. Не торопитесь принимать ответственные решения: чтобы избежать ошибки, вам необходим совет самых близких людей.Во второй половине дня не стремитесь к новым любовным победам. Сегодня сексуальные контакты требуют крайней осмотрительности.

Астролог: Вальдемар Небоходцев