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10июля
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сегодня, 19:39 3

В Приамурье снимут ограничения с общепита, гостиниц и уличных аттракционов

В Приамурье снимут ограничения с общепита, гостиниц и уличных аттракционов
Фото: pixabay.com

Гостиницы Благовещенска и Свободного примут постояльцев. Ограничения с них снимут с 15 июля. В этот день у общепитов Благовещенска могут появиться посетители только при условии соблюдения заведением определенной площади и условий работы. Также будет разрешена работа аттракционов на открытом воздухе в Свободном, сообщает пресс-служба правительства области.

А вот ограничения в работе загородных лагерей будут продлены до 1 августа. Кроме Благовещенска и Свободного приём детей в пришкольные лагеря будут принимать муниципалитеты с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки.

До 31 июля продлены сроки получения больничных листов для граждан в возрасте 65 лет и старше, находящихся на самоизоляции.

— В случае ухудшения обстановки у глав муниципалитетов есть право прекращать виды деятельности на местах, при этом необходимо информировать об этом областной штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, — рассказал губернатор области Василий Орлов.

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#здоровье #коронавирус #областная власть

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Комментарии
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  • Разнящий

    Разнящий
    2 часа назад

    Да неужели!

  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    1 час назад

    Самое время!

  • Имамиев и снежинки2

    Имамиев и снежинки2
    27 минут назад

    uy

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