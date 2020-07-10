В Приамурье снимут ограничения с общепита, гостиниц и уличных аттракционов

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Гостиницы Благовещенска и Свободного примут постояльцев. Ограничения с них снимут с 15 июля. В этот день у общепитов Благовещенска могут появиться посетители только при условии соблюдения заведением определенной площади и условий работы. Также будет разрешена работа аттракционов на открытом воздухе в Свободном, сообщает пресс-служба правительства области.



А вот ограничения в работе загородных лагерей будут продлены до 1 августа. Кроме Благовещенска и Свободного приём детей в пришкольные лагеря будут принимать муниципалитеты с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки.



До 31 июля продлены сроки получения больничных листов для граждан в возрасте 65 лет и старше, находящихся на самоизоляции.



— В случае ухудшения обстановки у глав муниципалитетов есть право прекращать виды деятельности на местах, при этом необходимо информировать об этом областной штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, — рассказал губернатор области Василий Орлов.