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На улицах Белогорска с начала сезона накосили уже пятьдесят стогов сена

На улицах Белогорска с начала сезона накосили уже пятьдесят стогов сена
Фото: пресс-служба главы Белогорска

Косари Белогорска ежедневно приводят газоны города в порядок. На предприятии, занимающемся благоустройством, рассказали, что идет уже третья «волна» покоса, сообщает пресс-служба главы города.

– В этом году сезон покоса травы в Белогорске начался в апреле с уборки сухостоя. За это время косарями окошено почти 600 тысяч квадратных метров муниципальной территории. На два-три раза, где-то на четыре раза, уже скосили траву по улицам 9 Мая, Кирова, Ленина, Авиационная, Красноармейская, 50 лет Комсомола, Чехова, Набережная, Партизанская, Никольское шоссе, Благовещенская, Металлургическая, Производственная, Дорожная, Первомайская, Гагарина., пер. Весенний, Летний, ул. Луценко. Сейчас работы ведутся по ул. Дорожная, Металлургическая, 9 мая, Чехова, Промышленная, Котовского, пер. Косой. Задействован в работе и трактор с роторной косилкой. Он обкашивает территорию на въездах, выездах из города, окраины и с. Низинное. Из-за обилия дождей трава растет очень быстро, —говорит директор ООО «Автодосфера» Ольга Алексеева.

Всего в Белогорске стрижкой газонов заняты 24 косаря. Общая площадь газонов в Белогорске составляет более 200 тысяч квадратных метров. За сезон, который заканчивается не раньше сентября, они приводят в порядок зелёные зоны города не менее 10 раз.

Помимо скоса травы предприятие по содержанию дорог и благоустройству продолжает приводить в порядок улицы города. На разных улицах идёт уборка наносов, два раза в неделю в микрорайоне «Амурсельмаш» подметают тротуары механизированным способом, где позволяет ширина. Пешие бригады рабочих предприятия не прекращают убирать мусор с улиц.

– Работы не становится меньше. Для примера, в текущем году на уборку улиц от мусора только в микрорайоне «Амурсельмаш» наши рабочие выходили 46 раз, комбинированные дорожные машины подметали дороги в микрорайоне «Амурсельмаш» - 36 раз, – добавила Ольга Алексеева.

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#Белогорск #ЖКХ

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Комментарии
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  • Karasik

    Karasik
    3 часа назад

    На предприятии, занимающемся благоустройством, рассказали, что идет уже третья «волна» покоса...

    в Благе какая волна - нулевая?

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