Вандалам, разбившим фотопоинт «Я люблю Белогорск», ограничили свободу

Рассмотрение дела проходило в закрытом порядке. Решение суда было вынесено 16 июня.



– Фигурантов по этому делу двое. Дети несовершеннолетние воспитываются без отцов. Оба из многодетных неблагополучных семей, состоят на учете в ПДН. Общественно опасное преступление было совершено в тот период, когда дети должны уже спать, в 00:16. Из села Томское подростки пришли пешком. Проникнув на территорию горпарка, без предварительного сговора, они совершили действия по разрушению арт-объекта. Деяние не квалифицировано, как совершенное по предварительному сговору. Дети ломали ногами арт-объект, прыгали на него из шалости, не осознавая общественной ценности объекта, – рассказала мировой судья Белогорского городского судебного участка N 1 Зоя Тихонова.



Ранее сообщалось, что вандалов нашли благодаря видеонаблюдению, установленному в горпарке. После размещения информации в социальной сети и призыва главы Белогорска Станислава Мелюкова помочь в розыске, хулиганов нашли за два дня. В благодарность за это глава Белогорска поощрил свидетелей, которые помогли в розыске, 50 тысячами рублей из личных средств.



На судебном заседании присутствовали мамы преступников. В связи с тем, что преступники несовершеннолетние, штраф по данной статье не предусмотрен. Им назначено ограничение свободы сроком на один год.



- Им запрещено покидать пределы Серышевского района, менять место учебы без уведомления уголовно-исполнительной инспекции. Не совершать правонарушений, не покидать дом после 22:00 до 1 июня 2021 года. Авторитет мам не влияет на сыновей, в отделе по делам несовершеннолетних их характеризуют с отрицательной стороны, поэтому ограничиться только мерами воспитательного воздействия нецелесообразно. Виновным назначено возмещение ущерба в размере 26 тысяч рублей, по 13 тысяч каждому. Мам в свою очередь привлекли к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних. Нарушение влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от ста до пятисот рублей, - рассказала Зоя Тихонова.