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10июля
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В Белогорске задержали женщину, причастную к поджогу квартиры и убийству мужчины

В Белогорске задержали женщину, причастную к поджогу квартиры и убийству мужчины
Фото: 28.mchs.gov.ru

Белогорские следователи задержали жительницу города, которая подозревается в убийстве и покушение на убийство двух лиц. По версии следствия, женщина могла поджечь квартиру, в которой погиб человек.

Напомним, что 8 июля при тушении пожара в квартире по улице Дальней в городе Белогорске пожарные обнаружили тело 37-летнего мужчины, погибшего от отравления продуктами горения. Кроме того, в медицинское учреждение с термическими ожогами была доставлена 50-летняя хозяйка жилого помещения.

В ходе осмотра места происшествия следственно-оперативной группой был установлен очаг возгорания, а также предварительная причина возгорания – поджог.

В результате следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, следователем получены данные о том, что к поджогу может быть причастна 40-летняя знакомая погибшего. Вечером 9 июля женщина была задержана, сообщает следственный комитет.

Решается вопрос об избрании меры пресечения. Следствие намерено ходатайствовать о заключении ее под стражу.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

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#криминал #пожары #происшествия

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