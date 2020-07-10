В Белогорске задержали женщину, причастную к поджогу квартиры и убийству мужчины

Фото: 28.mchs.gov.ru

Белогорские следователи задержали жительницу города, которая подозревается в убийстве и покушение на убийство двух лиц. По версии следствия, женщина могла поджечь квартиру, в которой погиб человек.



Напомним, что 8 июля при тушении пожара в квартире по улице Дальней в городе Белогорске пожарные обнаружили тело 37-летнего мужчины, погибшего от отравления продуктами горения. Кроме того, в медицинское учреждение с термическими ожогами была доставлена 50-летняя хозяйка жилого помещения.



В ходе осмотра места происшествия следственно-оперативной группой был установлен очаг возгорания, а также предварительная причина возгорания – поджог.



В результате следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, следователем получены данные о том, что к поджогу может быть причастна 40-летняя знакомая погибшего. Вечером 9 июля женщина была задержана, сообщает следственный комитет.



Решается вопрос об избрании меры пресечения. Следствие намерено ходатайствовать о заключении ее под стражу.



В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

