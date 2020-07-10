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10июля
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сегодня, 17:44 2

В Амурской области фиксируются случаи заражения коронавирусом на транспорте и в супермаркетах

В Амурской области фиксируются случаи заражения коронавирусом на транспорте и в супермаркетах
Фото: pixabay.com

В правительстве региона состоялось очередное заседание оперативного штаба. По информации специалистов, показатель заболеваемости в области составляет 255 на 100 тысяч населения.

— На прошедшей неделе в связи с нашими показателями мы получили официальное согласование о снятии мероприятий первого этапа ограничений. Основными территориями риска по-прежнему остаются города Благовещенск и Свободный. За истекшую неделю количество выявленных случаев несколько сократилось, однако увеличилось количество активных очагов, — рассказала руководитель амурского управления Роспотребнадзора Ольга Курганова.

В Благовещенске на сегодня 516 человек продолжают получать лечение, зарегистрировано 954 контактных лица. В Свободном на сегодня 255 активных случаев и 329 человек, бывших в контакте.

В целом по Амурской области удается сохранить коэффициент распространения инфекции на уровне 1.

— Несмотря на то, что мы видим зыбкую тенденцию к снижению рисков, показатель заболеваемости внебольничными пневмониями и пневмониями коронавирусной инфекции увеличивается. Количество заболеваний в виде пневмоний выросло на 10%, также растет число внебольничных пневмоний в тяжелой форме, — сказала Ольга Курганова.

Руководитель амурского управления Роспотребнадзора подняла тему инфицирования коронавирусом в социальных и других объектах. Очаги регистрируются в транспортных организациях, обеспечивающих пассажирские перевозки. Также случаи фиксируются у работников крупных торговых центров, супермаркетов и даже среди персонала кафе, работающих в режиме доставки. Это вызвано пренебрежением существующими мерами защиты, сообщает портал правительства Амурской области.

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#здоровье #коронавирус

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Комментарии
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  • Ольга1972

    Ольга1972
    45 минут назад

    Сегодня ехала на 40 ( садоводческий маршрут) на 9-50. Народу было не много, стояло человек 5 остальные сидели. Среди всех пассажиров 5-6 человек были без маски, причем одна рассказывала навести автобус про свою работу в детской больнице и сидела без маски. Также ситуация была и на обратной дороге, несколько человек ехали без маски.

  • Alisa smail

    Alisa smail
    1 минута назад

    Транспорт путь дезинфицируют

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