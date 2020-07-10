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сегодня, 16:40 1

Хабаровскому краю вновь грозит жёсткий карантин

Хабаровскому краю вновь грозит жёсткий карантин

Власти озабочены ростом случаев заболевания коронавирусом. И видят прямую связь между летней жарой и распространением вируса.

- Связь прямая – выходные дни и погодные условия влияют на бдительность людей и принимаемые ограничительные меры, на мой взгляд, уже недостаточны сегодня. Независимо от всей проводимой работы всё же произошёл всплеск: ещё до 1 мая количество заболевших за сутки было в пределах 28-29, а уже после 11 мая – 70, - отмечает заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Юрий Минаев. - Для общего понимания – каждый больной, инфицированный COVID-19, заражает в среднем 5 человек. И после майских выходных, которые люди обычно отмечают, собираясь вместе, мы до сих пор находимся в той кривой по заболеваемости, которая продолжает устойчиво двигаться вверх. Мы недалеко от того, что через неделю-две вынуждены будем вернуться к жёстким ограничительным мерам. Придётся оставаться дома, закрыть магазины и прочие объекты. Мы всё ещё не можем открыть пришкольные и загородные лагеря из-за роста заболеваемости. Сегодня у меня под вопросом и старт занятий с 1 сентября.

Жителей Хабаровского края местные власти призывают пока отказаться от массовых мероприятий, встреч, гуляний, отмечая, что от этого зависит общая эпидситуация на территории.

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#Дальний Восток #коронавирус

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    16 минут назад

    боятся народных протестов

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