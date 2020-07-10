Жители села Верхняя Полтавка жалуются на плохие дороги

Фото: ru.depositphotos.com

В редакцию Амур.инфо обратились читатели с просьбой о помощи. Жители Константиновского района оказались отрезаны от мира из-за состояния дорог вокруг села Верхняя Полтавка.

— Крик души просто! С одной стороны ремонт дороги, а с другой, от села Ключи, невозможно проехать без вездехода. И никто ничего не делает, — сообщили жители села.



За комментарием о состоянии дорог на данном участке редакция обратилась в министерство транспорта и дорожного хозяйства Амурской области.



— На участке 2 км — 12 км автомобильной дороги «Верхняя Полтавка — Новоалександровка» ведутся работы по реконструкции, для завоза инертных материалов задействованы такие дороги как «Верхний Уртуй — Зеньковка». Под воздействием тяжёлой техники, а также обильных осадков, прошедших на территории Амурской области, покрытие дорожной одежды пришло в негодность. После окончания завоза материалов для строительных работ, участок пострадавшей автодороги будет восстановлен, — ответили в министерстве.