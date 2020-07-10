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Амурскую область накроет жара до +37 градусов

Амурскую область накроет жара до +37 градусов

По сообщению амурского Гидрометцентра, с 11 по 17 июля на территории Амурской области ожидается жаркая погода с дневными температурами +28…+33°. Местами по северо-западным районам воздух прогреется до +37°.

Завтра, по прогнозам синоптиков, переменная облачность, местами по северо-востоку пройдут кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в отдельных районах области туман. Ветер южный, юго-восточный 3-8 м/с, при грозе до 13 м/с. Температура ночью +13…+18°, днем +28…+33°, местами по северо-востоку до +23°.

В Благовещенске малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Ночные температуры будут в пределах +18°, днем столбик термометра поднимется до +31°.

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