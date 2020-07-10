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10июля
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сегодня, 16:38 5

Количество заражённых COVID-19 в Приамурье превысило две тысячи человек

Количество заражённых COVID-19 в Приамурье превысило две тысячи человек
Фото: pixabay.com

В Амурской области лабораторно подтверждено 44 новых случая коронавирусной инфекции. Таким образом, по данным регионального правительства, с нарастающим итогом в Приамурье выявлено 2019 случаев заражения COVID-19.

В Благовещенске зарегистрирован 21 новый случай заражения, в Свободном — 12, по два в Тынде, Мазановском, Октябрьском, Свободненском и Сковородинском районах, один случай — в Благовещенском районе.

Симптомы пневмонии наблюдаются у 49,8 % заражённых. Симптомы ОРВИ – в 37,6 % случаев. В бессимптомной форме заболевание протекает у 12.6 % пациентов.

917 человек выписаны из стационара с выздоровлением.

В контакте с заболевшими были 2 074 человек. На самоизоляции находится 2 061 человек, в изоляторах – 13 человек.

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#здоровье #коронавирус #медицина

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Комментарии
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  • Проходимец

    Проходимец
    2 часа назад

    Город ходит без масок

  • Мармок

    Мармок
    2 часа назад

    потому что всем глубоко на это уже. прошло то время когда люди боялись,теперь это обычный случай

  • Petta

    Petta
    2 часа назад

    Последствия голосования?

  • амурская алена

    амурская алена
    51 минута назад

    Проходимец

    Город ходит без масок



    писали в жару ,надо менять маски каждые 20-30 минут.

  • Alisa smail

    Alisa smail
    3 минуты назад

    Наш можно поздравить!!! Люди, сами не думают о своем здоровье.

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