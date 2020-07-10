Количество заражённых COVID-19 в Приамурье превысило две тысячи человек

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В Амурской области лабораторно подтверждено 44 новых случая коронавирусной инфекции. Таким образом, по данным регионального правительства, с нарастающим итогом в Приамурье выявлено 2019 случаев заражения COVID-19.



В Благовещенске зарегистрирован 21 новый случай заражения, в Свободном — 12, по два в Тынде, Мазановском, Октябрьском, Свободненском и Сковородинском районах, один случай — в Благовещенском районе.



Симптомы пневмонии наблюдаются у 49,8 % заражённых. Симптомы ОРВИ – в 37,6 % случаев. В бессимптомной форме заболевание протекает у 12.6 % пациентов.



917 человек выписаны из стационара с выздоровлением.



В контакте с заболевшими были 2 074 человек. На самоизоляции находится 2 061 человек, в изоляторах – 13 человек.