Благовещенские бордюры получат вторую жизнь

Фото: благовещенск.рф

Тротуарная плитка и бордюрный камень больше не будут утилизироваться в Благовещенске. Материал, пригодный для повторного использования пойдёт на благоустройство других объектов, сообщает пресс-служба администрации.

Сейчас подрядчики направляют материал в ГСТК, а оттуда его распределяют между учреждениями образования, социальными объектами и общественными территориями.

– Всему, что может ещё послужить, мы даём вторую жизнь. Конечно, есть процент непригодности, но большое количество плитки и бордюров – возможно использовать повторно. Мы её направляем в социальные объекты, в общественные организации, которые к нам обращаются, в детские лагеря и так далее, – сообщил первый заместитель мэра Благовещенска Олег Имамеев.

В частности, тротуарную плитку, демонтированную с площади Ленина, получили два благовещенских детских сада – №35 и №28. На территории дошкольных учреждений асфальтобетонное покрытие этим летом заменят на плитку. Кроме этого, обновление ждёт школу № 16 и Первомайский парк. Также в Благовещенске активно применяют асфальтовую крошку.

– Её изготавливают из асфальтобетона, который демонтируют при ремонте дорог. Мы снимаем покрытие, фрезеруем, делаем крошку, которую затем город использует для подсыпки и обеспыливания дорог, – рассказал сотрудник подрядной организации Алексей Дорошенко.

Вторую жизнь в этом году получат также опоры освещения, которые будут демонтированы в рамках комплексного ремонта по улице Ленина. Их перенесут в другую часть города.