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сегодня, 16:15 7

Благовещенские бордюры получат вторую жизнь

Благовещенские бордюры получат вторую жизнь
Фото: благовещенск.рф

Тротуарная плитка и бордюрный камень больше не будут утилизироваться в Благовещенске. Материал, пригодный для повторного использования пойдёт на благоустройство других объектов, сообщает пресс-служба администрации.

Сейчас подрядчики направляют материал в ГСТК, а оттуда его распределяют между учреждениями образования, социальными объектами и общественными территориями.

– Всему, что может ещё послужить, мы даём вторую жизнь. Конечно, есть процент непригодности, но большое количество плитки и бордюров – возможно использовать повторно. Мы её направляем в социальные объекты, в общественные организации, которые к нам обращаются, в детские лагеря и так далее, – сообщил первый заместитель мэра Благовещенска Олег Имамеев.

В частности, тротуарную плитку, демонтированную с площади Ленина, получили два благовещенских детских сада – №35 и №28. На территории дошкольных учреждений асфальтобетонное покрытие этим летом заменят на плитку. Кроме этого, обновление ждёт школу № 16 и Первомайский парк. Также в Благовещенске активно применяют асфальтовую крошку.

– Её изготавливают из асфальтобетона, который демонтируют при ремонте дорог. Мы снимаем покрытие, фрезеруем, делаем крошку, которую затем город использует для подсыпки и обеспыливания дорог, – рассказал сотрудник подрядной организации Алексей Дорошенко.

Вторую жизнь в этом году получат также опоры освещения, которые будут демонтированы в рамках комплексного ремонта по улице Ленина. Их перенесут в другую часть города.

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#городская власть #транспорт

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    2 часа назад

    мэр секонд хэнд

  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    на авито их надо)))

  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    Перед тем,как повторно использовать плитку и бордюры в детских учреждениях, их необходимо продезинфицировать или выдержать в обсерваторе не менее двух недель.

    Лучше, конечно, продезинфицировать. Хрен его знает кто на плитку ссал-блювал

  • google_Александр Невский

    google_Александр Невский
    2 часа назад

    Область живёт!

  • Kotik0028

    Kotik0028
    41 минута назад

    Все плохо, любая позитивная новость, плохо, либероиды! Кстати, Александр Невский В ГУГЛЕ, это нонсенс, наглосаксонская мова и этот ЧЕЛОВЕК, понятия не совместимые.

  • alex 3

    alex 3
    38 минут назад

    Всё лучшее детям! Человек предлагающий это , адекватен?

  • Авантыч

    Авантыч
    7 минут назад

    В мкр нет тротуаров. Кантемирова, Институтская(район пандуса и Харбина) часть Дьяченко.

    Плитку, которую убрали с Калинина, хватит на 2 таких мкр в общем

    Нужен отчет, как и куда это идет. Детские лагеря это хорошо. Но это уже попахивает сбытом и схемой.

    Здесь же есть юрист, который делал запрос. Что в итоге, какой ответ?

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