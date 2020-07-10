В Приамурье разрабатывают меры поддержки для переработчиков дикоросов

Фото: lentachel.ru

В Приамурье разрабатывают меры поддержки для предпринимателей, которые занимаются переработкой дикоросов. Накануне в правительстве региона прошло совещание, на котором обсудили развитие отрасли.

– Организация такой работы – это важная для Приамурья задача. Мы готовы серьезно поддержать эту отрасль. Для нас переработка дикоросов – в первую очередь занятость населения, особенно в северных территориях Амурской области», – отметил губернатор Амурской области Василий Орлов.

Специалисты уже оценивают наличие в районах дикорастущего сырья, его сбор и дальнейшую переработку. За основу в этой отрасли планируется использовать практику Томской области.

В министерстве сельского хозяйства находятся несколько предложений по развитию данного бизнеса. Власти области приняли решение о возмещении части затрат на приобретаемое оборудование, перечень которого уже определен. Также в числе мер поддержки — предоставление кредитов с минимальными процентами, продвижение продукции на рынки России и других стран, нормативно-правового регулирования, сообщает пресс-служба правительства.

– Мы готовы рассматривать новые меры поддержки, полностью открыты для любых предложений от бизнеса, – подчеркнул глава Приамурья.