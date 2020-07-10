В Приамурье утонул 23-летний парень

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Сегодня утром, 10 июля, водолазная группа областного поисково-спасательного отряда отправилась в Завитинский район. В реке Меркушевка, протекающей между городом и селом Червона Армия утонул человек, сообщает амурский центр ГЗ и ПБ.

По словам очевидцев, трагедия произошла в котловане возле бывшего железнодорожного моста. Прибыв к водоему, водолазы приступили к поиску. Через полчаса в 15 метрах от берега было найдено тело утонувшего.

Амурчанам следует помнить, что нельзя купаться в неустановленных местах. Также ныряние противопоказано людям в состоянии алкогольного опьянения. Родителям следует больше внимания уделять детям и не оставлять их одних у воды.