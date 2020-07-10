Дальневосточники обсудили работу турсферы в период пандемии

Фото: пресс-служба правительства Амурской области

Главной темой встречи стал обмен опытом работы в условиях пандемии и создание новых digital-продуктов для продвижения туристического потенциала Дальнего Востока. Мероприятие прошло в два этапа. Сначала «мозговой штурм» провели для специалистов туриндустрии Амурской области. В нём приняли участие туроператоры, представители районов, гостиниц, туристических баз, event-агентств, блогеры, фотографы и журналисты, сообщает портал регионального правительства. После этого на связь вышли команды дальневосточных регионов.

– Недавно в рамках Тихоокеанского туристического форума мы обсудили с коллегами инициативы, которые необходимо совместно продвигать. Главная идея – сформировать межрегиональные туристические маршруты, гармонично дополняющие друг друга. Все понимают, что «один в поле не воин» – нужно объединять усилия и продавать готовые предложения, взаимодействуя друг с другом. Чтобы турист, приезжая в Бурятию или Амурскую область, мог получить информацию о том, что еще можно посетить на Дальнем Востоке, – обратилась к участникам заместитель министра экономического развития и внешних связей Приамурья Екатерина Киреева.

Первыми опытом работы в условиях пандемии поделились амурские туроператоры. Несмотря на сложность ситуации, многим удалось не просто благополучно переждать период ограничений, но и придумать новые продукты и даже расширить сферу услуг.

– В какой-то момент мы поняли, что мир изменился, он не будет прежним, а значит пришло время и нам измениться тоже. Все силы были брошены на поиск новых решений, разработку маршрутов внутреннего туризма. Но мы понимали, что границы рано или поздно откроют и нужно быть к этому готовым. Я прошла бесплатное обучение в Центре поддержки экспорта Амурской области и начала активную работу с зарубежными партнерами. В итоге, удалось наладить контакт с шестью немецкими компаниями. С двумя из них вышли на стадию переговоров и с одной уже есть определенные договоренности о посещении региона, – рассказала руководитель турфирмы Оксана Савченко.

Другая амурская компания сконцентрировалась на создании контента для социальных сетей. Их аккаунт известен далеко за пределами региона, благодаря «живым», вдохновляющим фото и захватывающим видеороликам, посвященным амурской природе.

– Девяносто процентов нашей клиентской базы пришли из соцсетей. Антикризисное ведение позволило сохранить интерес к путешествиям и к старту сезона сформировать пул желающих побывать в том или ином месте. Пока действовали ограничения, мы сделали несколько «вылазок» небольшой группой до трех человек для того, чтобы найти интересные локации. Благодаря этому сейчас, когда стали возможны групповые туры, у нас есть топовый контент, – поделился опытом Андрей Давыдюк.

Представители Приморского края, в свою очередь, рассказали о мерах поддержки туротрасли и решениях, которые позволили подготовиться к приему туристов.

– Мы использовали это время для развития инфраструктуры. В рамках грантов и субсидий были выделены средства на обустройство объектов показа, пляжей, оборудование туристических троп к местам отдыха. Некоммерческие организации получили гранты на проведение событийных мероприятий. Запланирована серия ярмарок по гастрономии, различные фестивали, – отметила начальник отдела Агентства по туризму Приморского края Надежда Удовенко.

В настоящее время на втором этапе снятия ограничительных мер находится республика Саха. На территории региона заработали туристические базы и комплексы, возобновили деятельность туроператоры.

– В период пандемии у нас произошла цифровая трансформация бизнеса. Появилась отдельная «цифровая» субсидия – на разработку сайтов и мобильных приложений, приобретение техники. Бизнес перестроился, туроператоры объединились и уже совместно предлагают новые решения, свои идеи. Мы активно проводим онлайн-мероприятия, бизнес-квесты для того, чтобы подержать людей и дать им возможность подготовиться к туристическому сезону. У нас запущен новый сайт и связанный с ним мобильный гид по Якутии, – рассказала руководитель отдела министерства предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха Тамара Соловьеёва.

А отельеры Сахалина нашли способ, как в сложный период не потерять клиентов и доход.

– В конце марта загрузка отеля упала с 80% до 10%. Мы стали максимально сокращать расходы. Сначала, как и все ушли на удалёнку, но вовремя поняли, что это тупик. Обратили внимание, что компаниям с вахтовым методом работы нужны сотрудники, прошедшие двухнедельный карантин. Мы вышли на них с конкретным предложением. Пришлось кардинально перестроить свою работу – в отеле ввели бесконтактную форму обслуживания, оборудовали стерильные зоны. В итоге, период пандемии был пройден с загрузкой более 90%, – рассказал генеральный менеджер отеля Алексей Чун.

По итогам обсуждений, были выбраны две самые креативные идеи, авторами которых стали участники из Магадана. Они предложили создать мобильный гид по Колымской трассе, а также путешествие на гидроплане на озеро Джека Лондона, расположенное в верховьях реки Колымы.