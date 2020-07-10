Двое амурчан задержаны за незаконный сбыт оружия

Фото: пресс-служба управления ФСБ по Амурской области

Возбуждено уголовное дело в отношении двух жителей посёлка Архара. Им инкриминируют незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение и ношение оружия. Дело отягощается тем, что преступление было совершенно по предварительному сговору, передаёт пресс-служба управления ФСБ по Амурской области.

Как следует из материалов уголовного дела, один из обвиняемых в июне прошлого года, находясь на территории Еврейской автономной области, незаконно приобрёл самодельно доработанное ружьё Мосина, относящееся к нарезному огнестрельному оружию. В придачу мужчина купил патроны к нему, в количестве 160 штук, которые незаконно хранил дома.

В июне этого года, действуя из корыстных побуждений, он вступил в сговор с приятелем и незаконно сбыл оружие и боеприпасы. Покупателем оказался сотрудник ФСБ, действовавший в рамках операции «проверочная закупка».

В настоящее время проводится следствие, в котором выясняются все обстоятельства дела. За совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет со штрафом до ста тысяч рублей.