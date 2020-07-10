Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
10июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:46 0

На выходных в Благовещенске заработает «Дом Котельникова»

На выходных в Благовещенске заработает «Дом Котельникова»

На выходных в доме Иннокентия Котельникова на набережной Амура в Благовещенске заработает музейно-выставочный центр. Амурчанам предлагают окунуться в атмосферу конца XIX века – начала ХХ веков и представить, каким был наш город более 100 лет назад, сообщили в минкультуры Амурской области.

На экскурсии «Из истории городского быта» посетители музея узнают историю здания, расположенного на углу ул. Набережной (Краснофлотской) и Мастерской (Шевченко), построенного в 1890-е годы, и его владельце – потомственном почётном гражданине, купце и золотопромышленнике Иннокентии Александровиче Котельникове.

Коллекция предметов быта из фондов музея воссоздаёт типичный интерьер купеческого дома того времени, а выставка иллюстрированных почтовых карточек «Привет с Амура» даёт представление об укладе жизни и интересах благовещенцев того времени.

Экскурсии пройдут 11 и 12 июля в 11:00, 12:00, 14:00 и 15:00 часов.

Просмотров всего: 148

#культура #отдых

распечатать


Общество 6

Педагоги колледжа культуры не хотят отпускать своего директора
Культура 1

В тайге Селемджинского района построили чум по древней технологии
Культура

Ещё 130 детей сможет принять художественная школа амурской столицы
Общество 10

Туристический центр у лечебного источника откроют в Приамурье
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь