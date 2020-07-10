На выходных в Благовещенске заработает «Дом Котельникова»

На выходных в доме Иннокентия Котельникова на набережной Амура в Благовещенске заработает музейно-выставочный центр. Амурчанам предлагают окунуться в атмосферу конца XIX века – начала ХХ веков и представить, каким был наш город более 100 лет назад, сообщили в минкультуры Амурской области.

На экскурсии «Из истории городского быта» посетители музея узнают историю здания, расположенного на углу ул. Набережной (Краснофлотской) и Мастерской (Шевченко), построенного в 1890-е годы, и его владельце – потомственном почётном гражданине, купце и золотопромышленнике Иннокентии Александровиче Котельникове.

Коллекция предметов быта из фондов музея воссоздаёт типичный интерьер купеческого дома того времени, а выставка иллюстрированных почтовых карточек «Привет с Амура» даёт представление об укладе жизни и интересах благовещенцев того времени.

Экскурсии пройдут 11 и 12 июля в 11:00, 12:00, 14:00 и 15:00 часов.