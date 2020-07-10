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сегодня, 14:14 11

«У нас первая потеря»: скончался врач скорой помощи Благовещенска, заразившийся COVID-19

«У нас первая потеря»: скончался врач скорой помощи Благовещенска, заразившийся COVID-19
Фото: www.instagram.com/shulz_ak111/

В Благовещенске скончался врач станции скорой медицинской помощи. Андрей Котенков — кардиолог реанимационной бригады умер в возрасте 58 лет. Об этом в своём Инстаграм-аккаунте сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.

— У нас сегодня печальная новость, первый погибший среди врачей — врач кардиолог Благовещенской станции скорой помощи Андрей Котенков. Сегодня мы ещё разбираемся что послужило причиной гибели, но в анамнезе есть COVID. Мы выражаем искренние соболезнования семье и близким погибшего, — отметил глава Приамурья.

О гибели коллеги также сообщил врач скорой помощи Благовещенска Олег Шульга.

«У нас первая потеря. Умер светлый человек, Андрей Николаевич Котенков. Наш врач кардиолог. Спас сотни жизней, но здоровье не выдержало... Пневмония и ковид. Светлая память, коллега», — написал врач «скорой» в Инстаграм.

«Доброжелательный, не конфликтный, прекрасный доктор — Котенков Андрей Николаевич. Разум отказывается в это верить, этого не может быть, мы вот только с ним работали. Светлая память светлому человеку,» — написали коллеги врача в Инстаграме.

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#коронавирус #медицина

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    1 час назад

    соболезнование родным-спасибо вам за ваш врачебный подвиг ДОКТОР

  • Sergey_Korenev

    Sergey_Korenev
    58 минут назад

    Кардиолога реанимационного автомобиля обязательно надо было отправлять на вызовы к ковидным?

  • Бумеранг

    Бумеранг
    55 минут назад

    Ух ты ж.... Андрюха Котенков, помню. Очень позитивный человек и врач отличный. Соболезнования семье.

    П.С. я почему-то подумал на Баглая - говорили, он сейчас в РАО.

  • FыR-FыR

    FыR-FыR
    53 минуты назад

    Светлая память этому доктору и человеку.

  • ordinary

    ordinary
    52 минуты назад

    Спасибо Вам -доктор за спасённые жизни. Родным искренние соболезнования.

  • ordinary

    ordinary
    52 минуты назад

    Спасибо Вам -доктор за спасённые жизни. Родным искренние соболезнования.

  • inoy

    inoy
    31 минута назад

    " у нас первая потеря" ((( а те 20 на сайте в верхней части не наши???

  • Tуман

    Tуман
    24 минуты назад

    Подскажите, почему Вася не бреется?

    Смотреть противно.

    Записал видео на телефон в какой-то подворотне о смерти врача.

    Самому не стыдно?

  • Юрий Венедиктович

    Юрий Венедиктович
    21 минута назад

    Соболезнования родным.

  • V.M.

    V.M.
    19 минут назад

    Спасибо вам, Андрей Котенков — кардиолог реанимационной бригады,

    за ваш врачебный и человеческий подвиг.

    Светлая память.

    Соболезнования родным...

  • амурская алена

    амурская алена
    13 минут назад

    Соболезнование родным,невосполнимая утрата,горе...Спасибо Доктору...Светлая память...

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