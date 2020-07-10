«У нас первая потеря»: скончался врач скорой помощи Благовещенска, заразившийся COVID-19

Фото: www.instagram.com/shulz_ak111/

В Благовещенске скончался врач станции скорой медицинской помощи. Андрей Котенков — кардиолог реанимационной бригады умер в возрасте 58 лет. Об этом в своём Инстаграм-аккаунте сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.

— У нас сегодня печальная новость, первый погибший среди врачей — врач кардиолог Благовещенской станции скорой помощи Андрей Котенков. Сегодня мы ещё разбираемся что послужило причиной гибели, но в анамнезе есть COVID. Мы выражаем искренние соболезнования семье и близким погибшего, — отметил глава Приамурья.

О гибели коллеги также сообщил врач скорой помощи Благовещенска Олег Шульга.

«У нас первая потеря. Умер светлый человек, Андрей Николаевич Котенков. Наш врач кардиолог. Спас сотни жизней, но здоровье не выдержало... Пневмония и ковид. Светлая память, коллега», — написал врач «скорой» в Инстаграм.

«Доброжелательный, не конфликтный, прекрасный доктор — Котенков Андрей Николаевич. Разум отказывается в это верить, этого не может быть, мы вот только с ним работали. Светлая память светлому человеку,» — написали коллеги врача в Инстаграме.