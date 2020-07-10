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Детёныша косули выкармливают в природном парке «Зейский»

Детёныша косули выкармливают в природном парке «Зейский»
Фото: управление по охране животного мира Амурской области

Сиротку-косулю выкармливает охотовед природного парка «Зейский» Владимир Малков. Двухнедельного детеныша косули привезли в центр на прошлой неделе. В первые дни у специалистов были серьёзные опасения за её жизнь.

Косулёнка нашли в лесу жители Новогеоргиевки Шимановского района. Мать, как это обычно бывает у копытных, оставила детёныша в траве и отошла кормиться. В этот момент на неё и наткнулись люди. Решив, что животное нужно спасать, амурчане забрали кроху. Кстати, за это им придется выплатить штраф, сообщает управление по охране животного мира Амурской области.

— В первые дни косулька отказывалась от еды — кормили понемножку и насильно. Судя по всему, люди, которые забрали ее из леса, поили животное магазинным молоком. В итоге у детёныша возникли серьезные проблемы с пищеварением. Но сейчас она уже пришла в себя, начала нормально есть, — рассказал охотовед природного парка ЦОП «Зейский» Владимир Малков.

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#животные #природа

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    1 час назад

    Владмир или Владимир?? (последнее предложение)

  • Все окружающие

    Все окружающие
    1 час назад

    Нашли в траве...Браконьеры мамку хлопнули на солонце!

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