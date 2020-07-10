Василий Орлов: «Амурская область вошла в ТОП-30 нацрейтинга инвестиционного климата»

Сегодня Приамурье занимает 26 место среди всех субъектов страны. Добиться таких показателей регион смог благодаря эффективной работе по защите бизнеса и введенным механизмам его поддержки.

Результаты рейтинга накануне представила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева на заседании наблюдательного совета АСИ под председательством президента России Владимира Путина.

Как рассказала Светлана Чупшева, рейтинг формируется на основе опросов предпринимательского сообщества и оценивает реальные усилия региональных управленческих команд по созданию благоприятных условий ведения бизнеса. При этом, уже несколько лет подряд аналитики выявляют значимую зависимость между позицией региона в рейтинге и объемом инвестиций в регионе на душу населения.

Мониторинг включает такие направления оценки, как скорость и легкость административных процедур: получения разрешения на строительство и регистрации права собственности, наличие и качество инфраструктуры и ресурсов, работу институтов для бизнеса и поддержку малого бизнеса.

В этом году по итогам мониторинга в ТОП-30 вошли сразу несколько субъектов Дальневосточного федерального округа – это Амурская область, Камчатский край и Сахалинская область, а Республика Саха (Якутия) смогла подняться до первой двадцатки рейтинга.

При этом Амурская область в текущем году показала значительный рост, поднявшись сразу на 11 позиций вверх. Напомним, в прошлом году Амурская область заняла 37 место среди всех субъектов страны.

Как отметил губернатор Приамурья Василий Орлов, несмотря на то, что Амурская область показала большой рост показателей, региону есть еще над чем работать. Предстоит провести работу по снижению административного давления, повышению качества автомобильных дорог, уменьшению числа проверок бизнеса. Остаются проблемы и в сфере подготовки кадров, а также их доступности для бизнеса.

— Этот рейтинг имеет очень большое значение, с 2011 года АСИ проводит ранжирование субъектов по качеству среды для бизнеса. Нам еще есть, к чему стремиться. В первую очередь – это административное давление, нам нужно его снижать. Но в целом мы видим, что за последний год наш регион показал существенный рост практически всех показателей. Это удалось благодаря эффективному взаимодействию с предпринимательским сообществом. Мы научились друг друга слышать, получаем качественную обратную связь от бизнеса. И с помощью такой качественной обратной связи нам удается верно и своевременно корректировать свои решения, создавать условия, чтобы бизнес действительно мог работать еще эффективнее, — подчеркнул губернатор Амурской области Василий Орлов.

Наибольших успехов региону удалось добиться в части развития и совершенствования институтов для бизнеса. Также подняться в рейтинге области помогла широкая работа всех структур по привлечению инвестиций и работе с инвесторами.

Предприниматели положительно оценили Совет по улучшению инвестиционного климата, а также каналы прямой связи инвесторов и руководства региона. И дали высокую оценку модернизации информационного портала по вопросам поддержки и развития малого предпринимательства. Кроме того, в области за год был значительно улучшен показатель доступности кредитных ресурсов и мер государственной финансовой поддержки бизнеса. Хорошую оценку бизнес-сообщество дало и работе в сферах регулирующего воздействия, а также государственно-частного партнерства.

— Особое место в рейтинге занимает работа в части обеспечения регулирующей среды. И важно, что в этом направлении Амурская область признана не только лучшей среди регионов ДФО, но и среди всех остальных субъектов страны, — подчеркнула министр экономического развития и внешних связей области Людмила Старкова.

За год региону удалось существенно сократить время получения бизнесом разрешения на строительство –этот показатель был снижен с 91 до 81 дня, также на 15 дней сократились сроки подключения к электросетям – с 47 до 32 дней. Кроме того, до 6,5 дней были снижены и сроки регистрации прав собственности.

— Наша область показала существенный рост показателей. Конечно, это результат огромной и слаженной работы всех структур. Важно, что данные рейтинга выстраиваются на основе мнения предпринимательского сообщества, а не сухой статистики. Таким образом, рост любых показателей подтверждает, что работа по улучшению условий достигла бизнес на местах, что бизнес видит поддержку. И предприниматели положительно оценивают работу региона, направленную на развитие субъектов МСП, — заключила Людмила Старкова.