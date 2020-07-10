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Минобороны завершает испытания вакцины от COVID-19

Минобороны завершает испытания вакцины от COVID-19
Фото: pixabay.com

Испытания российской вакцины от COVID-19 проводили на двух группах людей в госпитале имени Бурденко. Первая группа из 18 человек получила вакцину 18 июня, а вторая, в составе 20 добровольцев, через пять дней. Текущие анализы людей из обеих групп свидетельствуют об иммунном ответе, что является подтверждением эффективности вакцины.

Исследование проводится Минобороны России и исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи. Большинство участников исследований — военнослужащие, женщины и мужчины разных возрастов, в том числе — военные медики.

Участники первой группы ограничатся сдачей контрольных анализов 15 июля. А для добровольцев второй группы предусмотрена вторая инъекция 13 июля. Первый укол подтверждает эффективность препарата, а второй должен закрепить иммунитет и увеличить его продолжительность, сообщает РБК.

В Минобороны отметили, что на 42-й день после вакцинации добровольцы должны будут вернуться в госпиталь для итогового медосмотра и оформления необходимых документов.

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#военные #здоровье #коронавирус #медицина

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