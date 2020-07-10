По факту травмирования ребёнка на детской площадке в Благовещенске возбуждено уголовное дело

Следственный комитет Российской Федерации по Амурской области возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после травмирования восьмилетней девочки на детской площадке. Поводом к возбуждению уголовного дела послужили результаты проверки, проведённой следователями по публикации в средствах массовой информации, а также материалы, поступившие из органов прокуратуры, сообщает пресс-служба СК РФ по Амурской области.





Следствие даст правовую оценку действиям или бездействию лиц, ответственных за установку и безопасную эксплуатацию тренажёра на детской площадке. Напомним, 30 июня при использовании тренажёра, установленного на детской площадке одного из домов по улице Горького, в городе Благовещенске, семилетняя девочка получила серьёзную травму пальца руки.

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