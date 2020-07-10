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сегодня, 13:11 0

Стоимость мобильной связи может подорожать до конца года

Тарифы уже подорожали на 8% в первой половине года, сообщает РБК.

Однако, этот рост был почти компенсирован повышением средней заработной платы на 5,6%. Во втором полугодии её повышение прекратится, поэтому рост цен на связь станет ощутимее. В среднем повышение ожидается на 14 %, по словам руководителя Content Review.

Повышение цен операторами в отчете Content Review связывается с необходимостью компенсировать расходы от режима самоизоляции. С марта по май операторы связи уже потеряли около 30 миллиардов рублей, считает руководитель Сергей Половников. Хотя индекс доступности связи – отношение среднего тарифа к доходу населения, почти не изменился, он составил 6,5, сообщает издание.

Стоимость минимального пакета за полгода увеличилась на 21 рубль, сообщили эксперты. Еще прошлом декабре предполагалось, что сотовая связь в 2020 году подорожает на 17–18% в связи с требованиями «пакета Яровой» и «суверенного интернета», а уже в апреле рост тарифов большинства операторов был больше, чем на 10 %.

В связи с введением самоизоляции социально значимые интернет-ресурсы обеспечили бесплатный доступ к источникам информации, что привело к росту тарифов на связь. Сотовые операторы предложили два варианта компенсации затрат: налоговые льготы либо введение тарифов с минимальным ежемесячным платежом, при которых доступ к ресурсам, из реестра социально значимых, будет безлимитным. В Минкомсвязи заявили, что на бесплатный доступ к этим сервисам уйдет не более 10% общего трафика операторов.

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#связь #экономика

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