В Амурской области перевозили два грузовика с несертифицированными животными

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На федеральной автомобильной дороге «Амур» сотрудники ДПС задержали два грузовика с овцами. 517 животных перевозили из Республики Бурятия через территорию Амурской области в Приморский и Хабаровский края.



Перевозчики не оформляли документы, подтверждающие факты происхождения и отгрузки животных, а также их ветеринарное освидетельствование и данные лабораторных исследований.



Правонарушители привлечены к административной ответственности и наказаны штрафами. Информация о них направлена в управление Россельхознадзора. А также в подразделения госветинспекции Приморского и Хабаровского краев для принятия мер по постановке животных на карантин.



Всего с начала этого года на территории Приамурья пресечена перевозка около трёх тысяч голов животных без ветеринарных сертификатов, сообщает управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Амурской области.