Благовещенск и Свободный стали лидерами по темпам развития

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В Приамурье подвели итоги оценки эффективности деятельности муниципальных образований за первый квартал 2020 года. По итогам мониторинга в число лидеров вошли два города и три района.

Города Свободный и Благовещенск, а также Октябрьский, Серышевский и Свободненский районы стали лидерами среди муниципалитетов по темпам социально-экономического развития, сообщает пресс-служба регионального правительства.

– На сегодня в мониторинг включено 25 показателей. По итогам первого квартала в рейтинге муниципальных образований мы отмечаем положительную динамику у ряда территорий. Самый значимый рост показал Октябрьский район, который по итогам мониторинга прибавил сразу семнадцать позиций, – рассказала министр экономического развития и внешних связей Амурской области Людмила Старкова.

По сравнению с первым кварталом прошлого года практически все органы местного самоуправления приросли доходами. Увеличения налоговых и неналоговых доходов местного бюджета смогли достигнуть 27 муниципальных образований региона. Вырос и уровень инвестиций – по этому направлению положительная динамика зафиксирована в 11 муниципальных образованиях. Позиции лидера в этом направлении занимает город Шимановск.

Увеличились и темпы ввода в эксплуатацию жилых домов – по сравнению с прошлым годом положительную динамику здесь показали 14 муниципальных образований.

Помимо этого, в сравнении с первым кварталом прошлого года в 21 муниципальном образовании снижен уровень смертности, а в более чем половине территорий отмечен прирост рождаемости. Лидерами в части повышения рождаемости стали Шимановск, а также Свободненский, Серышевский, Тамбовский и Константиновский районы.

Вместе с тем, мониторинг показал проблемные места. В ближайшее время «отстающим» администрациям предстоит сделать детальный анализ причин снижения отдельных показателей и наладить более тесное взаимодействие с правительством региона для выравнивания ситуации.