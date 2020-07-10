На Сахалине нашли мёртвой восьмилетнюю девочку

Фото: bertvthul с сайта Pixabay

Восьмилетнюю девочку, которая пропала в Южно-Сахалинске 6 июля, обнаружили утром в пятницу убитой. Тело ребенка с признаками насильственной смерти нашли в лесном массиве недалеко от села Ожидаево в Холмском районе.

В СКР полагают, что смерть девочки наступила в день ее исчезновения, пишет «Интерфакс». Уже установлены лица, причастные к совершению преступления, продолжается расследование уголовного дела по статье «убийство». Девочка жила в Южно-Сахалинске, она пропала вечером в понедельник. Ребёнок ушёл гулять и не вернулся домой. Пропавшую девочку круглосуточно искали сотрудники полиции, СКР, спасатели и более 500 волонтеров из числа местных жителей.



Просмотров всего: 1764

#дети #криминал #происшествия

распечатать

Mr. Mustard