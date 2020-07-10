Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
10июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:29 4

На Сахалине нашли мёртвой восьмилетнюю девочку

На Сахалине нашли мёртвой восьмилетнюю девочку
Фото: bertvthul с сайта Pixabay

Восьмилетнюю девочку, которая пропала в Южно-Сахалинске 6 июля, обнаружили утром в пятницу убитой. Тело ребенка с признаками насильственной смерти нашли в лесном массиве недалеко от села Ожидаево в Холмском районе.

В СКР полагают, что смерть девочки наступила в день ее исчезновения, пишет «Интерфакс».

Уже установлены лица, причастные к совершению преступления, продолжается расследование уголовного дела по статье «убийство».

Девочка жила в Южно-Сахалинске, она пропала вечером в понедельник. Ребёнок ушёл гулять и не вернулся домой. Пропавшую девочку круглосуточно искали сотрудники полиции, СКР, спасатели и более 500 волонтеров из числа местных жителей.

Просмотров всего: 1764

#дети #криминал #происшествия

распечатать


Происшествия

Двое амурчан задержаны за незаконный сбыт оружия
Происшествия 1

По факту травмирования ребёнка на детской площадке в Благовещенске возбуждено уголовное дело
Происшествия 11

Губернатор Хабаровского края Фургал не признает вину во вменяемых ему преступлениях
Общество

Амурские выпускники сдают математику
Комментарии
Показать все (4) Обсудить на форуме
  • Нур

    Нур
    2 часа назад

    Как стало известно ИА Sakh.com, задержаны подозреваемые в убийстве 8-летней девочки, которая ушла из дома несколько дней назад и пропала. Девочку нашли мертвой. Главного подозреваемого задержали еще вчера вечером, а труп сахалинки обнаружили сегодня утром далеко в лесу в Холмском районе.

    Школьница села в машину к семейной паре. Мужчина 1971 года рождения, женщина — 1988. Они оба задержаны. Установлено, что перед смертью девочка была изнасилована. Насиловал и убивал мужчина. Первые показания, подтверждающие произошедшее, уже получены.

  • Геральт

    Геральт
    1 час назад

    ёпта. казнить прилюдно уродов.

  • дед

    дед
    1 час назад

    мат!

    четвертовать падлу! мат

  • Нур

    Нур
    55 минут назад

Показать все (4) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь