Аэропорту Благовещенска исполнилось 23 года

Фото: пресс-служба аэропорта Благовещенск

Авиационному предприятию «Аэропорт Благовещенск» исполнилось 23 года. География полетов из Благовещенска включает в себя на внутренних авиалиниях круглогодичное сообщение в Москву, Екатеринбург, Новосибирск, Якутск, Иркутск, Улан-Удэ, Чита, Владивосток, Красноярск, Южно-Сахалинск. На местных авиалиниях совершаются полеты в Зею, Октябрьский, Экимчан, Февральск, а на международных авиалиниях в Таиланд, Китай и Вьетнам, сообщает пресс-служба предприятия.

Международный воздушный порт развивается с каждым годом. В прошлом году был зафиксирован рекордный показатель пассажиропотока, который превысил объемы 2018 года на 33,5%. Воздушная гавань приняла около 560 тысяч пассажиров.

— Аэропорт длительное время готовился к тому, чтобы обеспечить массовые перевозки в 2020 году. Мы закупили дополнительную перронную технику. С начала года поступает новый спецтранспорт и средства механизации. Сотрудники прошли обучения для работы на них. Мы полностью готовы к увеличению пассажирооборота, к обслуживанию одновременно двух и более рейсов», — рассказал руководитель аэропорта Благовещенск Валерий Шлегель.

С начала пандемии коронавируса в апреле текущего года количество пассажиров снизилось на 80 %, в мае ситуация стабилизировалась. На сегодняшний день летнее расписание практически восстановлено.

— В период развития сложной эпидемиологической ситуации, аэропорт предпринял максимальные меры по обеспечению безопасных условий пребывания наших пассажиров и сотрудников. Все меры по санитаризации и дезинфекции продолжают соблюдаться и сегодня, — отметил заместитель директора аэропорта Анатолий Смирнов.

Сейчас аэропорт Благовещенск находится в процессе модернизации и развития. Ведутся мероприятия по строительству и реконструкции аэропортового комплекса, в который входит строительства новой современной взлетно-посадочной полосы с комплексом зданий и сооружений на территории аэродрома. Ввод в эксплуатацию новой ВПП-2 запланирован на 2021-2022 год.

Продолжается работа по началу реконструкции международного терминала. Его строительство будет способствовать развитию географии туристических маршрутов из Благовещенска в другие страны Юго-Восточной Азии, а также создаст комфортные условия для пассажиров.

В настоящее время аэропорт обслуживает более десяти служб: аварийно-спасательная, служба авиационной безопасности, производственно-диспетчерская служба, служба организации перевозок, служба спецтранспорта, куда входит более 90 единиц техники, а у взлетно-посадочной полосы ежедневно дежурит пожарная техника аэропорта.