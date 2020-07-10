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10июля
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сегодня, 12:18 5

Аэропорту Благовещенска исполнилось 23 года

Аэропорту Благовещенска исполнилось 23 года
Фото: пресс-служба аэропорта Благовещенск

Авиационному предприятию «Аэропорт Благовещенск» исполнилось 23 года. География полетов из Благовещенска включает в себя на внутренних авиалиниях круглогодичное сообщение в Москву, Екатеринбург, Новосибирск, Якутск, Иркутск, Улан-Удэ, Чита, Владивосток, Красноярск, Южно-Сахалинск. На местных авиалиниях совершаются полеты в Зею, Октябрьский, Экимчан, Февральск, а на международных авиалиниях в Таиланд, Китай и Вьетнам, сообщает пресс-служба предприятия.

Международный воздушный порт развивается с каждым годом. В прошлом году был зафиксирован рекордный показатель пассажиропотока, который превысил объемы 2018 года на 33,5%. Воздушная гавань приняла около 560 тысяч пассажиров.

— Аэропорт длительное время готовился к тому, чтобы обеспечить массовые перевозки в 2020 году. Мы закупили дополнительную перронную технику. С начала года поступает новый спецтранспорт и средства механизации. Сотрудники прошли обучения для работы на них. Мы полностью готовы к увеличению пассажирооборота, к обслуживанию одновременно двух и более рейсов», — рассказал руководитель аэропорта Благовещенск Валерий Шлегель.

С начала пандемии коронавируса в апреле текущего года количество пассажиров снизилось на 80 %, в мае ситуация стабилизировалась. На сегодняшний день летнее расписание практически восстановлено.

— В период развития сложной эпидемиологической ситуации, аэропорт предпринял максимальные меры по обеспечению безопасных условий пребывания наших пассажиров и сотрудников. Все меры по санитаризации и дезинфекции продолжают соблюдаться и сегодня, — отметил заместитель директора аэропорта Анатолий Смирнов.

Сейчас аэропорт Благовещенск находится в процессе модернизации и развития. Ведутся мероприятия по строительству и реконструкции аэропортового комплекса, в который входит строительства новой современной взлетно-посадочной полосы с комплексом зданий и сооружений на территории аэродрома. Ввод в эксплуатацию новой ВПП-2 запланирован на 2021-2022 год.

Продолжается работа по началу реконструкции международного терминала. Его строительство будет способствовать развитию географии туристических маршрутов из Благовещенска в другие страны Юго-Восточной Азии, а также создаст комфортные условия для пассажиров.

В настоящее время аэропорт обслуживает более десяти служб: аварийно-спасательная, служба авиационной безопасности, производственно-диспетчерская служба, служба организации перевозок, служба спецтранспорта, куда входит более 90 единиц техники, а у взлетно-посадочной полосы ежедневно дежурит пожарная техника аэропорта.

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#транспорт

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Комментарии
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  • Nick

    Nick
    2 часа назад

    Почему же всего 23 года, если ВПП у нас постройки 60-х годов?

  • Артемij

    Артемij
    2 часа назад

    Это из серии "молодая демократия" про Россию.

  • ямщик

    ямщик
    2 часа назад

    Круто. А до этого что там было?

  • vv0407

    vv0407
    1 час назад

    Круто! Я уже более 50 лет живу в Блг и летаю постоянно от туда. А тут оказывается всего-то 23!? Это как у Винокура: "Глинка. Попутная песня. Исполняется впервые." - "Как это впервые, её уже сто пятьдесят лет все поют!" - "Ну и что? Мною - впервые!"

  • Sergey_Korenev

    Sergey_Korenev
    59 минут назад

    "Авиационному предприятию «Аэропорт Благовещенск» исполнилось 23 года." - так должен звучать заголовок. А с нынешним - новость выглядит очень глупо... Жертвы ЕГЭ...

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