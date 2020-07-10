В микрорайоне Благовещенска продолжается возведение школы

Фото: благовещенск.рф

В Благовещенском микрорайоне продолжается строительство новой школы. На сегодняшний день все сваи забиты, началось устройство монолитного ростверка, фундаментов под колонны, сообщает официальный Инстаграм-аккаунт мэрии.

Также проводится устройство гидроизоляции бетонных поверхностей ростверка, стен, монтаж блоков цокольного этажа, монолитных конструкций, а также монтаж сборных железобетонных плит перекрытия цокольного этажа. В работе одновременно все пять секторов будущей школы.

– Главная задача – закончить работы по установке плит перекрытия над подвалом, пока нет дождей. Второе – в кратчайшие сроки закончить кирпичную кладку стен на большом спортивном зале. Тогда мы не будем зависеть от погодных условий, – рассказал руководитель компании подрядчика Константин Ельцов.

В настоящее время строители работают в две смены – наверстывают упущенные из-за июньских дождей дни. Ежедневно на стройплощадке только в дневную смену задействовано порядка 90 человек и до 15 единиц спецтехники.

Параллельно ведётся разработка проектной документации улицы Тепличной от Воронкова до Игнатьевского шоссе. Дорогу заасфальтируют, оснастят тротуарами. Специально для школы оборудуют парковку со стороны Игнатьевского шоссе. Проектируется и безопасный надземный или подземный пешеходный переход. Полностью проектно-сметная документация, согласно контракту, будет готова в 2021 году.

Завершить реконструкцию улицы Тепличной необходимо не позднее августа 2022 года, когда планируется сдача самой школы.

– Это очень важный социальный объект, поскольку микрорайон «разрастается» и количество школьников ежегодно увеличивается. Каждый родитель хочет, чтобы его ребенок учился в комфортных условиях. Поэтому важно, чтобы работы на объекте шёл по графику. Сегодня мы убедились, что, несмотря на дождливый июнь и нестабильную эпидобстановку, отставания нет, – рассказала мэр города Валентина Калита.