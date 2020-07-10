Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
10июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:39 6

Педагоги колледжа культуры не хотят отпускать своего директора

Педагоги колледжа культуры не хотят отпускать своего директора
Фото: yandex.ru

В письме, присланном автором на электронную почту «Амур.инфо» от имени преподавательского состава Амурского колледжа искусств и культуры, идёт речь о том, что представители областного минкульта вынудили их руководителя Ларису Райкову покинуть занимаемый пост. По словам самой Райковой, однако, решение об уходе она приняла сама — из любви к искусству.

– Лариса Сергеевна Райкова высококвалифицированный специалист в области культуры и искусства. Наконец– то мы почувствовали, что преподаватели и студенты под защитой. Уважительное отношение к нам со стороны администрации колледжа – это очень приятно и ценно. Лариса Сергеевна всегда поддерживала нас, и если что-то не понятно – консультировалась с преподавателями. Студенты и педагогический состав благодарно и уважительно относились к ней, – написал в письме его автор.

Вместе с тем, региональное министерство культуры, в ответе на наш официальный запрос утверждает, что за время работы конфликтов между директором и министерством не возникало.

– В настоящее время Лариса Райкова находится в очередном отпуске с последующим увольнением. Её решение об уходе по собственному желанию стало неожиданностью и для руководства министерства, – сообщили в ведомстве.

Инициатива подчинённых, о которой Лариса Райкова узнала из разговора с корреспондентом «Амур.инфо», стала для неё неожиданностью. По её словам, решение об увольнении она приняла самостоятельно, без конфликтов со специалистами минкульта.

– Я – человек творческий, с пяти лет занимаюсь музыкой, а на посту директора приходилось быть «хозяйственником» – решать проблемы со строительством, ремонтом, документальные вопросы. Для меня это тяжело, поэтому я написала заявление и точно не передумаю. До этого мы говорили с министром, Надежда Анатольевна спокойно приняла моё решение, никто ни с кем не ругался, – поделилась Лариса Сергеевна.

В настоящее время решается вопрос с назначением нового директора. В кадровых вопросах министерство обещает учесть мнение педагогического коллектива образовательного учреждения.

Просмотров всего: 1779

#культура #образование #ссузы

распечатать


Культура

На выходных в Благовещенске заработает «Дом Котельникова»
Общество 3

В микрорайоне Благовещенска продолжается возведение школы
Общество

Амурские выпускники сдают математику
Культура 1

В тайге Селемджинского района построили чум по древней технологии
Комментарии
Показать все (6) Обсудить на форуме
  • Демидыч

    Демидыч
    3 часа назад

    министр устраивает на работу своих подружек

  • Landyush

    Landyush
    3 часа назад

    Как бы не повторилась история с краеведческим музеем...

  • Мира

    Мира
    3 часа назад

    Заяц Слочевский и пузырики, с англиЦкого на русский: на клавиатурку надо двумя пальчиками тыкнуть, и нажать Shift + Alt одновременно.

  • Мира

    Мира
    3 часа назад

    Улыбнуло ))) Спасибо)

  • Мы Все

    Мы Все
    2 часа назад

    Не нравится подчиненный , отправить в ЛЕФОРТОВО!

  • ямщик

    ямщик
    2 часа назад

    Мира

    Заяц Слочевский и пузырики, с англиЦкого на русский: на клавиатурку надо двумя пальчиками тыкнуть, и нажать Shift + Alt одновременно.



    Это у кого, как настроено переключение.

Показать все (6) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь