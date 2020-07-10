Педагоги колледжа культуры не хотят отпускать своего директора

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В письме, присланном автором на электронную почту «Амур.инфо» от имени преподавательского состава Амурского колледжа искусств и культуры, идёт речь о том, что представители областного минкульта вынудили их руководителя Ларису Райкову покинуть занимаемый пост. По словам самой Райковой, однако, решение об уходе она приняла сама — из любви к искусству.

– Лариса Сергеевна Райкова высококвалифицированный специалист в области культуры и искусства. Наконец– то мы почувствовали, что преподаватели и студенты под защитой. Уважительное отношение к нам со стороны администрации колледжа – это очень приятно и ценно. Лариса Сергеевна всегда поддерживала нас, и если что-то не понятно – консультировалась с преподавателями. Студенты и педагогический состав благодарно и уважительно относились к ней, – написал в письме его автор.

Вместе с тем, региональное министерство культуры, в ответе на наш официальный запрос утверждает, что за время работы конфликтов между директором и министерством не возникало.

– В настоящее время Лариса Райкова находится в очередном отпуске с последующим увольнением. Её решение об уходе по собственному желанию стало неожиданностью и для руководства министерства, – сообщили в ведомстве.

Инициатива подчинённых, о которой Лариса Райкова узнала из разговора с корреспондентом «Амур.инфо», стала для неё неожиданностью. По её словам, решение об увольнении она приняла самостоятельно, без конфликтов со специалистами минкульта.

– Я – человек творческий, с пяти лет занимаюсь музыкой, а на посту директора приходилось быть «хозяйственником» – решать проблемы со строительством, ремонтом, документальные вопросы. Для меня это тяжело, поэтому я написала заявление и точно не передумаю. До этого мы говорили с министром, Надежда Анатольевна спокойно приняла моё решение, никто ни с кем не ругался, – поделилась Лариса Сергеевна.

В настоящее время решается вопрос с назначением нового директора. В кадровых вопросах министерство обещает учесть мнение педагогического коллектива образовательного учреждения.