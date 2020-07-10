Губернатор Хабаровского края Фургал не признает вину во вменяемых ему преступлениях

Фото: РИА Новости / Пресс-служба Следственного комитета РФ

Сообщается, что допрос главы региона длился шесть часов. Напомним, ранее следственный комитет предъявил Фургалу обвинение в организации убийств и покушении на убийство.

Сотрудники СК и ФСБ задержали Фургала в четверг. Его считают причастным к местной преступной группировке. Также ему инкриминируют организацию убийств в 2000-х годах. После задержания губернатора конвоировали в Москву. Показания против главы региона дали его предположительные сообщники.