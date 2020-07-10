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10июля
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сегодня, 11:23 11

Губернатор Хабаровского края Фургал не признает вину во вменяемых ему преступлениях

Губернатор Хабаровского края Фургал не признает вину во вменяемых ему преступлениях
Фото: РИА Новости / Пресс-служба Следственного комитета РФ

Задержанный губернатор Хабаровского края Сергей Фургал отказывается признавать вину. Такое заявление он сделал посетившим его в ИВС членам Общественной наблюдательной комиссии, пишут РИА «Новости».

Сообщается, что допрос главы региона длился шесть часов. Напомним, ранее следственный комитет предъявил Фургалу обвинение в организации убийств и покушении на убийство.

Сотрудники СК и ФСБ задержали Фургала в четверг. Его считают причастным к местной преступной группировке. Также ему инкриминируют организацию убийств в 2000-х годах. После задержания губернатора конвоировали в Москву. Показания против главы региона дали его предположительные сообщники.

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#губернатор #криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    3 часа назад

    сигнал народу по закручиванию гаек-признавать то нечего

  • Tуман

    Tуман
    3 часа назад

    Сначала не признаёт

    Потом признает частично

    Потом будет сотрудничать со следствием

    Потом откажется от своих показаний, данных якобы под давлением

    Потом колония строгого режима лет на восемь, с отбыванием в райских условиях

    Горемыка

  • Мира

    Мира
    3 часа назад

    Россияне беззащитны. Не на кого наедятся. Наши суды самые гуманные... в мире. Тот прав, у кого больше всего прав.

  • --- -- ---

    --- -- ---
    3 часа назад

    Обнуленный цап-царап батискафович только и умеет дела уголовные фальсифицировать т невиновных в тюрьмы сажать. Ну и зачем было из КГБ уходить, страной торговать.

  • Tуман

    Tуман
    3 часа назад

    Кстати, Фургал в почёте у хабаровчан, сам был тому свидетелем.

    Думаю, что сейчас многие из администрации Хабаровского края этапом поедут

  • SSk

    SSk
    3 часа назад

    сливают губера, а ведь мужик порядочный и хозяйственный! Хабаровский край начал дышать и работать, теперь посадят из ведра губера.

  • Житель28

    Житель28
    1 час назад

    Хабаровчане захотели жить по людски, а нет х*р там плавал сказали в Москве, лучше чем они жить ни кто не имеет право. Ишь захотели холопы смертные, молчать и работать на благо олигархов и обнуляторов!.

  • Страйкер

    Страйкер
    42 минуты назад

    Правильно делает, он больной чтоли признавать

  • --- -- ---

    --- -- ---
    40 минут назад

    Владимира Владимировича допрашивали 8, 10 и.т.д. часов. Вот что надо России!

  • Юрий Венедиктович

    Юрий Венедиктович
    33 минуты назад

    Экс-глава Чувашии считал, что его тоже не справедливо уволили с должности.

    Даже иск в суд подал на Путина. Но ковид нашел его раньше, чем судья.

    Как-то так....

  • V.M.

    V.M.
    8 минут назад

    Желаю Сергею Фургалу , чтобы это надуманное "дело" закончилось пшиком.

    Здоровья, вам. и терпения.

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