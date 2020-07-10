Губернатор Хабаровского края Фургал не признает вину во вменяемых ему преступлениях
Задержанный губернатор Хабаровского края Сергей Фургал отказывается признавать вину. Такое заявление он сделал посетившим его в ИВС членам Общественной наблюдательной комиссии, пишут РИА «Новости».
Сообщается, что допрос главы региона длился шесть часов. Напомним, ранее следственный комитет предъявил Фургалу обвинение в организации убийств и покушении на убийство.
Сотрудники СК и ФСБ задержали Фургала в четверг. Его считают причастным к местной преступной группировке. Также ему инкриминируют организацию убийств в 2000-х годах. После задержания губернатора конвоировали в Москву. Показания против главы региона дали его предположительные сообщники.
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