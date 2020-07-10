Постройка нового моста через Зею идет полным ходом

На стройке моста через Зею отсыпали уже более 44 тысяч кубометров земли. Грунт используют для прокладки дорог и обустройства стройплощадки. Рабочие приступили к монтажу опор временной ЛЭП и подготовке арматурных каркасов свайного основания опоры № 23, собраны две буровые установки, рассказал генеральный директор АО «УСК МОСТ» Александр Попов.

В районе строительства моста на стороне Благовещенска идут возмещения средств за изымаемые земельные участки. Этим вопросом занимается ГКУ «Амурупрадор». Сейчас, на объекте проложены технологические дороги, ведущие к строительной площадке №1 и опорам №22, 23, 24. Подготовлена площадка для обустройства штаба строительства, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.



Губернатор области Василий Орлов считает необходимым еженедельное информирование минтранса о ситуации на стройке. Также он отметил, что постройка моста должна завершиться за 30 месяцев несмотря на то, что обычно такие объекты строятся за 36, сообщают «Известия».



Общая длина переправы составит 9 километров, из которых два — мостовой переход и семь — подходы к нему. Конструкция будет состоять из 26 опор, также появится 500-метровая вантовая конструкция, идентичная мосту через Амур.