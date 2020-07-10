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сегодня, 11:09 6

Постройка нового моста через Зею идет полным ходом

Постройка нового моста через Зею идет полным ходом

На стройке моста через Зею отсыпали уже более 44 тысяч кубометров земли. Грунт используют для прокладки дорог и обустройства стройплощадки. Рабочие приступили к монтажу опор временной ЛЭП и подготовке арматурных каркасов свайного основания опоры № 23, собраны две буровые установки, рассказал генеральный директор АО «УСК МОСТ» Александр Попов.

В районе строительства моста на стороне Благовещенска идут возмещения средств за изымаемые земельные участки. Этим вопросом занимается ГКУ «Амурупрадор». Сейчас, на объекте проложены технологические дороги, ведущие к строительной площадке №1 и опорам №22, 23, 24. Подготовлена площадка для обустройства штаба строительства, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Губернатор области Василий Орлов считает необходимым еженедельное информирование минтранса о ситуации на стройке. Также он отметил, что постройка моста должна завершиться за 30 месяцев несмотря на то, что обычно такие объекты строятся за 36, сообщают «Известия».

Общая длина переправы составит 9 километров, из которых два — мостовой переход и семь — подходы к нему. Конструкция будет состоять из 26 опор, также появится 500-метровая вантовая конструкция, идентичная мосту через Амур.

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#областная власть #строительство #транспорт

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Комментарии
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  • dikan

    dikan
    3 часа назад

    Автора заголовков переманили от Горевого? Или он и там и тут подрабатывает?

  • google_дима егоров

    google_дима егоров
    3 часа назад

    Столько ошибок я и в первом классе не делал, в каждой статье ошибки. Позор.

  • Aligator z

    Aligator z
    3 часа назад

    Самое важное "ШТАБ", там можно поспать, бухнуть, деньгу пощетать и т.д. КАЛИНИНА ЛУЧШЕ СДЕЛАЙТЕ.... ИГНАТЕВСКОЕ ШОССЕ, Калининский кольцо и другие дороги.... ПРОБКИ КРУГОМ. Чем хвастаитесь? Распределите правильно возможности.

  • Tуман

    Tуман
    3 часа назад

    Aligator z

    Самое важное "ШТАБ", там можно поспать, бухнуть, деньгу пощетать и т.д. КАЛИНИНА ЛУЧШЕ СДЕЛАЙТЕ.... ИГНАТЕВСКОЕ ШОССЕ, Калининский кольцо и другие дороги.... ПРОБКИ КРУГОМ. Чем хвастаитесь? Распределите правильно возможности.



    Мне уже становится страшно за город

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    3 часа назад



    Постройка нового моста через Зею идет полным ходом



    Мне тоже порой сны снятся, но я их не рассказываю на Амур-Инфо.

  • Авантыч

    Авантыч
    1 час назад

    Aligator z

    Самое важное "ШТАБ", там можно поспать, бухнуть, деньгу пощетать и т.д. КАЛИНИНА ЛУЧШЕ СДЕЛАЙТЕ.... ИГНАТЕВСКОЕ ШОССЕ, Калининский кольцо и другие дороги.... ПРОБКИ КРУГОМ. Чем хвастаитесь? Распределите правильно возможности.



    А Калинина не делают?

    Или может начнется песня, что делают не так?

    Какие пробки? Это заторы, на 10-15 минут. Простоять 2 часа вот это пробки.

    К чему это вечное нытье? Я еще понимаю если оно оплачено, но бесплатно нести этот бред может, только недалекий...

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