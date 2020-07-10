Амурские выпускники сдают математику

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Сегодня, 10 июля, выпускники амурских школ сдают очередной ЕГЭ. Будущие студенты вузов пройдут испытания по профильной математике.

— Судя по заявкам, в экзамене примут участие 2132 человека. Результаты этого экзамена будут известны не позднее 24 июля, — сообщили в министерстве образования и науки Амурской области.

Уже в понедельник, 13 июля, школьников ждут новые испытания. В этот день пройдут сразу два экзамена — по истории и физике. Их результаты станут известны не позднее 27 июля. 6 и 7 июля выпускники уже написали ЕГЭ по русскому языку.

Напомним, в этом году ЕГЭ сдают только те выпускники, которые приняли решение поступать в ВУЗ.