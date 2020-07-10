Благовещенцев будут штрафовать за нескошенную траву возле дома

Фото: благовещенск.рф

Жителей Благовещенска, которые не хотят косить траву возле своих домов, будут наказывать. Административная комиссия будет выписывать горожанам штрафы.

Каждый день специалисты мэрии Благовещенска обходят около 20 адресов. Накануне проверили придомовые территории по улицам Высокой и Чехова. Тем горожанам, чьи участки на расстоянии 10 метров от дома не приведены в порядок, оставляют извещение. С этой бумагой собственнику нужно явиться в административную комиссию.

Наказания можно избежать, если очистить участок от травы и принести с собой фотографии в качестве доказательства.

– Рейды мы проводим с начала лета. Наша цель — не наказать людей, а ещё раз напомнить, что каждый, кто живет в этом городе, вносит свой вклад в благоустройство. От каждого человека зависит, как в целом будет выглядеть наш город, поэтому мы призываем благовещенцев еще раз привести в порядок свои участки. В случае, если повлиять на гражданина не удается, и траву у своего дома он не скашивает, то составляется протокол об административном правонарушении, – рассказала главный специалист Светлана Щербина.

Нередко административная комиссия встречает подобные нарушения и на территориях различных городских кафе, магазинов, парикмахерских и других частных организаций.

За ненадлежащее состояние придомовой территории, как собственникам частных домов, так и бизнесменам, грозят штрафы. Для физических лиц – от 500 до 3 000 рублей, для юридических лиц в несколько раз больше – от 10 000 до 25 000 рублей, сообщает пресс-служба городской администрации.