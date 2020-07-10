Пропавший мэр Сеула найден мёртвым

Фото: Cheon Jin-hwan / AP Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/society/09/07/2020/5f073be69a79471e8687ff40

9 июля стало известно о гибели мэра Сеула Пак Вон Суна. Предварительной причиной смерти названо самоубийство.

Поиски сеульского мэра велись на протяжении семи часов. О его исчезновении сообщила дочь Пак Вон Суна. Она также рассказала о найденной записке, которая напоминает завещание.

За день до случившегося южнокорейские СМИ сообщили, что секретарша градоначальника подала иск о домогательствах со стороны Пак Вон Суна, сообщает RT.

На поиски 64-летнего мэра были брошены полицейские с собаками и беспилотники. В ближайшее время к поискам планировали подключить вертолет.

До прихода на пост мэра, Пак Вон Сун был известным в Южной Корее адвокатом, в этом статусе он выиграл первое в истории республики дело о сексуальных домогательствах. Он занимался борьбой за гражданские права, а также добивался компенсаций для женщин, которых в период японской оккупации заставляли работать в войсковых борделях, пишет РБК.