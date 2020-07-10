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В Февральске тушили склад с древесиной

В Февральске тушили склад с древесиной
Фото: Амурский центр ГЗ и ПБ

Вечером 9 июля пожарные посёлка Февральск получили сообщение о возгорании в цеху по распилке древесины. Расчёты немедленно выехали на место пожара.

Локализовать огонь удалось через десять минут после прибытия. Ликвидировать — ещё через десять минут.

https://www.instagram.com/p/CCcGN-Hq7Q6/

По предварительной информации, возгорание началось от электрощитка. Огонь уничтожил стену на площади в 60 квадратных метров. Цех по распилке древесины удалось спасти, сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности.

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#пожары #происшествия

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