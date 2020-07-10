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10июля
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сегодня, 09:13 4

Число погибших от коронавируса в Приамурье достигло двадцати

Число погибших от коронавируса в Приамурье достигло двадцати
Фото: pixabay.com

В Амурской области с нарастающим итогом зарегистрировано 20 летальных исходов от COVID-19. По состоянию на 9 июля в регионе коронавирусом заразились 1975 человек, сообщает пресс-служба правительства области.

Заболевшие – жители Благовещенска (842 человека), Благовещенского района (51 человек), Белогорска (47 человек), Белогорского района (2 человека), Тынды (154 человека), Тындинского района (17 человек), Зеи (10 человек), Шимановска (51 человек), Шимановского района (11 человек), Свободного (441 человек), Свободненского района (1 человек), Прогресс (22 человека), Райчихинск (34 человека), Магдагачинского района (49 человек), Завитинского района (3 человека), Ивановского района (25 человек), Бурейского района (3 человека), Серышевского района (47 человек), Константиновского района (5 человека), Сковородинского района (38 человек), Ромненского района (1 человек), Тамбовского района (58 человек), Михайловского района (17 человек), Мазановского района (26 человек), Архаринского района (2 человека), Октябрьского района (7 человек).

844 человека выздоровели.

Общее количество контактировавших с заболевшими — 2074 человека. 2061 человек находится в самоизоляции.

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#здоровье #коронавирус #медицина

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Комментарии
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  • Irina_sss

    Irina_sss
    1 час назад

    На сайте Стопкоронавирус ещё вчера были данные о 1049 выздоровивших и 22 умерших. Только число заразившихся совпадает. Где правда???

  • Калета -солнышко---Так

    Калета -солнышко---Так
    1 час назад

    gf

  • Все окружающие

    Все окружающие
    26 минут назад

    Какая разница, сколько умерших и заразившихся...паника себя не оправдала, грипп всё ещё смертоносней короновируса. Пандемия отменяется

  • амурская алена

    амурская алена
    20 минут назад

    Все окружающие

    Какая разница, сколько умерших и заразившихся...паника себя не оправдала, грипп всё ещё смертоносней короновируса. Пандемия отменяется



    Согласна с вами,какая разница,но разница будет,когда коснется ваших самых близких родных,думаю они у вас есть.Здоровья вам,берегите себя.

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