Число погибших от коронавируса в Приамурье достигло двадцати

Фото: pixabay.com

В Амурской области с нарастающим итогом зарегистрировано 20 летальных исходов от COVID-19. По состоянию на 9 июля в регионе коронавирусом заразились 1975 человек, сообщает пресс-служба правительства области.

Заболевшие – жители Благовещенска (842 человека), Благовещенского района (51 человек), Белогорска (47 человек), Белогорского района (2 человека), Тынды (154 человека), Тындинского района (17 человек), Зеи (10 человек), Шимановска (51 человек), Шимановского района (11 человек), Свободного (441 человек), Свободненского района (1 человек), Прогресс (22 человека), Райчихинск (34 человека), Магдагачинского района (49 человек), Завитинского района (3 человека), Ивановского района (25 человек), Бурейского района (3 человека), Серышевского района (47 человек), Константиновского района (5 человека), Сковородинского района (38 человек), Ромненского района (1 человек), Тамбовского района (58 человек), Михайловского района (17 человек), Мазановского района (26 человек), Архаринского района (2 человека), Октябрьского района (7 человек).



844 человека выздоровели.



Общее количество контактировавших с заболевшими — 2074 человека. 2061 человек находится в самоизоляции.