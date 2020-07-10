Выбор читателей за 9 июля

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей четверга, 9 июля.

Прокуратура Благовещенска проводит проверку в связи с причинением вреда здоровью девочке тренажёром на игровой площадке во дворе многоквартирного дома. Как установило ведомство, тренажёр предназначен для детей в возрасте от 8 лет. В нарушение закона на устройстве отсутствовала табличка с возрастным ограничением.

Следственный комитет задержал губернатора Хабаровского края Сергея Фургала по делу о покушении на убийство.

На окраине Благовещенска из окна 7-го этажа выпал ребёнок. Трагедия произошла на улице Тепличной.

30 июня 2020 года Инна Герасимова не забудет никогда. В этот день её семья приехала по адресу Горького, 318 — во двор нового дома, куда переезжает мама женщины. Семья планировала помогать бабушке с переездом. Дочь Инны, 7-летняя Полина, побежала играть на детскую площадку. Через несколько минут оттуда раздался крик ребёнка.