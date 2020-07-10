Астрологический прогноз на 10 июля: у Тельцов велика вероятность нового знакомства, а у Скорпионов весьма вероятен нервный срыв

Восход Солнца: 04:31

Заход Солнца: 20:39

Солнце в Раке.

Овен. Удачный день. Ничто не сможет омрачить вашего настроения. Возрастет работоспособность, отдача будет ощутимой - вас заметят и вы получите признание. Во второй половине дня возможны визиты гостей, которые не будут для вас слишком обременительными, так как их появление приятно для вас. Во избежание конфликтных ситуаций со старшими проявите максимум терпения и такта. Неблагоприятный для здоровья день – вероятно ухудшение самочувствия, обострение хронических заболеваний, болезни верхних дыхательных путей. Не исключены нервные стрессы.

Телец. Благоприятный день для начала любого дела, общения, семейных отношений. Для женщин-Тельцов велика вероятность нового знакомства или романтических приключений. Не исключены покупки, заботы, связанные с профилактикой заболеваний, целительство. Мужчинам-Девам звезды рекомендуют избегать шумных компаний и застолья, ибо это негативно может сказаться на вашем здоровье. Сегодня, вероятно, к вам обратятся с деловым предложением, но принимать его сразу не стоит, так как оно впоследствии окажется не очень выгодным. Возможны осложнения в отношениях с детьми. Будьте терпеливы и внимательны к близким.

Близнецы. Постарайтесь на этот день запланировать как можно больше. Хорошо пройдут деловые переговоры. Стоит встретиться с людьми, которые вам дороги. Множество мелких и неотложных дел помешают вам сделать правильный выбор.

Рак. Сегодня, несмотря на неприятные сюрпризы, вы сможете углубиться в работу наладить и укрепить отношения с близким человеком. От его выдержки и мудрости будет зависеть успех вашего дела. События этого дня могут серьезно повлиять на ваше представление о себе. Сегодня вас потянет в политику – старайтесь сдерживать эмоции и не поддавайтесь на провокации окружающих. А лучше останьтесь дома и займитесь решением скучных бытовых проблем – и нервные клетки сохраните, и родственников порадуете.

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Лев. Попытайтесь сбросить с себя стресс по пути с работы домой, чтобы избежать напряжения в отношениях. Сатанинский день. Судьба по-прежнему испытывает вас, проверяет верность выбранного вами пути. День несет опасность для здоровья: вероятны авария, сердечный приступ или травма. Не пытайтесь достичь серьезного прорыва в делах — обстоятельства не будут способствовать успеху.

Дева. День очищения и освобождения. Благоприятны отдых, расслабление, водные процедуры, сеансы релаксации, целительство. Будьте осторожны — возможны травмы, ожоги, отравления. Не стоит перегреваться на солнце. Позаботьтесь о том, чтобы в вашем меню было больше витаминов и минеральных солей. Помните, что соки нужно пить свежеприготовленными. Не делайте зла окружающим, чтобы и самим от зла не пострадать.

Весы. Жизненный потенциал имеет тенденцию к повышению. Возрастают творческие способности, интуиция, сексуальность. Этот день будет окрашен в оптимистические цвета. Но возможно, что кое-кто может неправильно расценить ваши добрые намерения и посчитать вас излишне самоуверенным. Все, конечно же, наладится, если вы будете внимательнее к близким вам людям. Если вы настроитесь на положительный лад, многие проблемы решатся сами по себе, а неприятности исчезнут.

Скорпион. Возможны временные трудности в материальном положении. Но не следуйте чужим советам — они могут только навредить. Положитесь на свою интуицию. Со здоровьем тоже небольшие проблемы — нервный срыв весьма вероятен. Следует опасаться инфекционных заболеваний. Ваше самочувствие должно значительно улучшиться. Идеи, которые придут вам в голову, принесут моральное и материальное удовлетворение. День благоприятный для заключения сделок, переговоров. Вам покажется, что у вас есть все. Ваш оптимизм не может не радовать близких вам людей.

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Стрелец. Сегодня вы получите предложение о дополнительном заработке – не спешите соглашаться, возможно, вас хотят обмануть. Этот день благоприятен для деловых операций, работы с банками или другими финансовыми структурами. Вероятно получение кредита, ссуды, спонсорской помощи. Многие Стрельцы получат шанс создать хорошую базу для продвижения вперед. Все будет зависеть только от быстроты вашей реакции и сообразительности. Одиноким Стрельцам предначертана романтическая встреча, а семейные люди могут ощутить обновление чувств.

Козерог. Напряженный день. Будьте осторожны в отношениях с руководством и коллегами по работе — ваши инициативы могут оказаться не ко времени. Не принимайте никаких важных решений в финансовых вопросах — финансовое положение находится в неустойчивом положении. Лучше проявите терпение и подождите более подходящего момента. Только со следующей недели можно ожидать успехов в профессиональной деятельности или укрепления пошатнувшегося авторитета. Противоречивый день. Постороннее влияние, ложный совет или субъективная оценка ситуации может отрицательно сказаться на результатах деловых встреч и контактов в первой половине дня. Постарайтесь не отвлекаться на второстепенные детали. Судьба посылает вам испытание на целеустремленность и собранность.

Водолей. Сегодня вы окажетесь в центре внимания, и вам это понравится. Материальное положение вам покажется стабильным, трудовая деятельность обещает вам хорошую прибыль. Вас ждет воплощение наиболее сильных и честолюбивых устремлений. Похоже, начнут осуществляться давние планы. Хорошее время для развития коммерческих связей. Ваши домашние полны заботы и проявят по отношению к вам повышенный интерес. Вероятно, близкие родственники вновь создадут для вас проблему Дело может закончиться крупным скандалом, так что подумайте о последствиях, прежде чем что-либо предпринимать. Самое время позаботиться о своем здоровье. Разногласия в семье могут привести к нервным срывам, а впоследствии — к болезни.

Рыбы. День символизирует агрессию и провокацию. Рекомендуется проявить терпение и выдержку, излишняя нервозность только осложнит ситуацию. Вероятны жестокие стычки с внешним окружением. Все дела могут продвигаться с большим трудом. Важно не торопить события, залечь на дно. Сконцентрируйте свое внимание на проблемах детей-подростков. Критический день, чреватый трудностями в личной жизни и осложнениями в общении с друзьями и родственниками. Ищите способы укрепления собственных позиций, проявляйте инициативу и настойчивость. Неожиданное препятствие, связанное с кознями недругов, может сказаться на достижении поставленных целей, однако звезды рекомендуют не принимать кардинальных решений: любые ваши действия могут обернуться против вас.

Астролог: Вальдемар Небоходцев