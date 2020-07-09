Благовещенцы заметили «вампира», прогуливающегося у кинотеатра

Жителей столицы Приамурья напугал мужчина с бритвой в руках. С бритвенным лезвием парень прогуливался по центру города. Молодой человек со странным поведением попал в объектив девушки-прохожей.

— Ходит с бритвой, весь в крови. Сам себя режет, бритвой и сосёт свою кровь, — рассказала очевидица.

По словам девушки, горожане проходили мимо с опаской. Действие развернулось у кинотеатра «Благовещенск» вчера, 8 июля.

Полиция Благовещенска сообщила, что заявлений по данному инциденту от горожан не поступало.