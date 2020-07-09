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сегодня, 18:16 0

В Белогорске вновь проверили парикмахерские

В Белогорске вновь проверили парикмахерские
Фото: sb-advice.com

В Белогорске специалисты отдела по труду и потребительскому рынку администрации Белогорска совместно со специалистами Управления по делам ГО и ЧС провели рейд. Соблюдение мероприятий по профилактике коронавирусной инфекции проверили в парикмахерских города.

― В ходе рейда было обследовано 9 точек, ― рассказывает специалист отдела по труду и потребительскому рынку Мария Оганесова. ― Оценивалось наличие неснижаемого запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений и кожных антисептиков для обработки рук сотрудников, посетителей, наличие масок. К сожалению, и в этот раз было выявлено много нарушений, в тех парикмахерских, в которых еще не проходили рейды. Отсутствуют журнал температуры - «входной» контроль температуры тела работников и журнал влажных уборок ― наличие их обязательно. Влажная уборка помещений должна проводиться каждые 2 часа с применением дезинфицирующих средств, эффективных в отношении вирусов. Также персонал и клиенты находились на рабочем месте без масок, это также обязательное условие. В некоторых парикмахерских отсутствовала разметка и даже вывеска о том, что посещение салона должно быть только в маске. На первый раз для этих точек рейд проведен с профилактической целью, в качестве напоминания о недопустимости нарушений, протоколы не составлялись. В дальнейшем предприниматели, допускающие нарушения санитарных требований, будут привлечены к административной ответственности. В тех парикмахерских, в которых комиссия была в прошлый раз, нарушений не обнаружено, либо же совсем незначительная часть.

Особое внимание в этот раз, как и в прошлые уделялось дезинфекции дверных ручек, выключателей, перил и поручней, контактным поверхностям (столы и стулья работников, оргтехники), мест общего пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат). Обязательно также соблюдение «социальной» дистанции как между работниками, так и между посетителями (не менее 1 метра)

Информация подготовлена Пресс-службой Главы Белогорск

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#здоровье

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