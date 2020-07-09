В Приамурье подтвердили 31 новый случай заражения COVID-19

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В Амурской области лабораторно подтвержден 31 новый случай коронавирусной инфекции. С нарастающим итогом в регионе выявлено 1 975 случаев COVID-2019.

В Благовещенске зарегистрирован 21 новый случай, в Ивановском районе — четыре, два в Белогорске и Мазановском районе, в Райчихинске и Магдагачинском районе – по одному.



Вирус вызвал симптомы пневмонии в 49,7 % случаев. ОРВИ – у 37,5 % пациентов. В бессимптомной форме – у 12.8 % заразившихся.



884 человека выписаны из стационара с выздоровлением.