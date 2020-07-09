Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
9июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:05 3

В Приамурье подтвердили 31 новый случай заражения COVID-19

В Приамурье подтвердили 31 новый случай заражения COVID-19
Фото: pixabay.com

В Амурской области лабораторно подтвержден 31 новый случай коронавирусной инфекции. С нарастающим итогом в регионе выявлено 1 975 случаев COVID-2019.

В Благовещенске зарегистрирован 21 новый случай, в Ивановском районе — четыре, два в Белогорске и Мазановском районе, в Райчихинске и Магдагачинском районе – по одному.

Вирус вызвал симптомы пневмонии в 49,7 % случаев. ОРВИ – у 37,5 % пациентов. В бессимптомной форме – у 12.8 % заразившихся.

884 человека выписаны из стационара с выздоровлением.

Просмотров всего: 989

#здоровье #коронавирус

распечатать


Коронавирус

В Белогорске вновь проверили парикмахерские
Общество 9

В амурских парках и скверах могут официально запретить курение
Коронавирус 2

Лаборатории Минздрава наращивают объемы тестирования на COVID-19 до 1200 - 1300 проб в сутки
В России и мире

Итальянских нудистов оштрафовали за отсутствие масок
Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • Нажми Обсудить на форуме

    Нажми Обсудить на форуме
    1 час назад

    В свободном тесты кончились?

  • Имамиев -Заяц ----Еще Local3

    Имамиев -Заяц ----Еще Local3
    1 час назад

    да

  • Demon77

    Demon77
    57 минут назад

    А как же летальным исход каждый день добавляется а у нас по этой теме тишина

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь