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сегодня, 17:38 0

За распитие алкоголя Россиян могут лишить права ездить в поездах

За распитие алкоголя Россиян могут лишить права ездить в поездах
Фото: pixabay.com

Руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил лишать права пользоваться железнодорожным транспортом в течение двух лет за распитие спиртного в поездах. Он считает эту меру необходимой для граждан, которые нарушили запрет дважды в течение календарного года.

Хамзаев также предложил запретить продажу алкоголя в вагонах-ресторанах — единственном месте в поезде, где реализуются напитки крепостью до 16,5 %. Он полагает, что необходимо усилить контроль за пассажирами, которые проносят и распивают в поездах алкоголь, купленный заранее, сообщает РИА Новости.

— В целях повышения комфортности и безопасности путешествий на железнодорожном транспорте прошу вас рассмотреть возможность введения запрета на реализацию в вагонах-ресторанах любой алкогольной продукции, — говорится в письме Султана Хамзаева на имя министра транспорта Евгения Дитриха, пишет RT.

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#областная власть #транспорт

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