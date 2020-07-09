Амурчанам-сиротам выделят жилищные сертификаты

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Подать заявление можно до 31 июля 2020 года. А приобрести жильё по сертификату граждане должны до конца этого года. В этом году планируется реализовать 50 сертификатов. А в будущем возможно увеличение финансирования, если программа будет востребована.



Документы и заявления принимают в министерстве социальной защиты населения Амурской области. Уже сейчас документы подали 52 человека.



Первыми на получение сертификатов будут претендовать родители двух и более несовершеннолетних детей или имеющие ребенка-инвалида. Таких заявлений всего 20.



Всего на реализацию программы выделено 94,8 миллионов рублей, сообщает пресс-служба минсоцзащиты.