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сегодня, 17:31 4

Амурчанам-сиротам выделят жилищные сертификаты

Амурчанам-сиротам выделят жилищные сертификаты
Фото: pixabay.com

Подать заявление можно до 31 июля 2020 года. А приобрести жильё по сертификату граждане должны до конца этого года. В этом году планируется реализовать 50 сертификатов. А в будущем возможно увеличение финансирования, если программа будет востребована.

Документы и заявления принимают в министерстве социальной защиты населения Амурской области. Уже сейчас документы подали 52 человека.

Первыми на получение сертификатов будут претендовать родители двух и более несовершеннолетних детей или имеющие ребенка-инвалида. Таких заявлений всего 20.

Всего на реализацию программы выделено 94,8 миллионов рублей, сообщает пресс-служба минсоцзащиты.

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#соцзащита

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Комментарии
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  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    1 час назад

    Пока непонятна суть программы. С одной стороны написано "для сирот", с другой - родители двух и более детей? На кого она рассчитана?

  • Папа Римский

    Папа Римский
    1 час назад

    Виталий Злочевский

    Пока непонятна суть программы. С одной стороны написано "для сирот", с другой - родители двух и более детей? На кого она рассчитана?



    а типо сироты не могут быть родителями? они что - не размножаются штоле?

  • Имамиев -Заяц ----Еще Local3

    Имамиев -Заяц ----Еще Local3
    1 час назад

    верно

  • Zzz123

    Zzz123
    19 минут назад

    Пока дали жильё сироты сами стали родителямм...

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