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сегодня, 17:21 3

Жителя Свободного посадили за пьяное вождение

Жителя Свободного посадили за пьяное вождение
Фото: izhevskinfo.ru

Свободненский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя. Он признан виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения, передаёт пресс-служба амурской прокуратуры.

В январе Свободненский мировой суд уже привлекал мужчину к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения и езду без прав. Однако мужчина не сделал должных выводов, поэтому в мае вновь был задержан сотрудниками ГИБДД за пьяное вождение.

Кроме того, ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за особо тяжкое преступление, которое совершил после освобождения из исправительного учреждения. Судом это обстоятельство было расценено, как рецидив.

В итоге, виновному было назначено наказание в виде девяти месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также его лишили водительских прав на два года и девять месяцев.

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#криминал #суды

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Комментарии
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  • mm_Ideorne Unesque

    mm_Ideorne Unesque
    1 час назад

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  • 28Unknown

    28Unknown
    1 час назад

    Что за очередной шедевр от журналистов АИ, что значит в заголовке "посадили" на кол что ли или как в известном фильме "он же памятник", так вот не посадили, а лишили свободы.

  • Имамиев -Заяц ----Еще Local3

    Имамиев -Заяц ----Еще Local3
    1 час назад

    верно

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