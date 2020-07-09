Жителя Свободного посадили за пьяное вождение

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Свободненский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя. Он признан виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения, передаёт пресс-служба амурской прокуратуры.

В январе Свободненский мировой суд уже привлекал мужчину к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения и езду без прав. Однако мужчина не сделал должных выводов, поэтому в мае вновь был задержан сотрудниками ГИБДД за пьяное вождение.

Кроме того, ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за особо тяжкое преступление, которое совершил после освобождения из исправительного учреждения. Судом это обстоятельство было расценено, как рецидив.

В итоге, виновному было назначено наказание в виде девяти месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также его лишили водительских прав на два года и девять месяцев.